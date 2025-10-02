K zadržaniu posádky smerujúcej do Pásma Gazy sa vyjadril minister Blanár: Rezort koná, komunikácia je pre sviatok obmedzená

Foto: SITA/Kancelária prezidenta

Martin Cucík
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár sa vyjadril k zadržaniu slovenského občana na palube lode smerujúcej do Pásma Gazy.

Inštitút ľudských práv (IĽP), mimovládna organizácia, informoval, že dnes ráno sa obrátil otvorených listom na ministra zahraničných vecí Juraja Blanára vo veci občana SR Petra Švestku. Inštitút ľudských práv tvrdí, že Peter Švestka bol včera v medzinárodných vodách unesený izraelskou armádou (IDF) z lode, ktorá bola súčasťou humanitárnej flotily Global Sumud, snažiacej sa doviezť potraviny a lieky do Gazy.

K veci sa už vyjadril  aj ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár:

MZVEZ SR v prípade aktívne koná už od včerajšieho večera, a to priamo na mieste prostredníctvom nášho Veľvyslanectva SR v Tel Avive. Naše veľvyslanectvo je v úzkom kontakte s izraelským ministerstvom zahraničných vecí, ktoré je v tomto prípade momentálne jediným kontaktným bodom.

Požiadali sme ho o oficiálne potvrdenie zatiaľ dostupnej informácie, ktorú evidujeme na sociálnych sieťach, či sa medzi dotknutými osobami nachádza aj občan alebo občania Slovenskej republiky. Vzhľadom na momentálne v Izraeli prebiehajúci sviatok Jom Kippur je komunikácia obmedzená, no aktuálne už máme k dispozícii informáciu, že osoby, ktoré sa nachádzali vo flotile, by mali byť po úvodných procesných a identifikačných procesoch následne umiestnené v detenčnom zariadení.

V prípade potvrdenia prítomnosti občana alebo občanov SR sme okamžite pripravení poskytnúť všetky konzulárne služby a asistenciu. Vláda SR bude aktívne vstupovať do tohto prípadu poskytnutím nevyhnutnej pomoci pre našich občanov. MZVEZ SR rovnako kontaktovalo izraelského veľvyslanca na Slovensku.“

Izraelská armáda včera zadržala slovenského občana: Inštitút ľudských práv vyzýva ministra Blanára, aby začal konať

 

 

