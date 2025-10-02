Izraelská armáda včera uniesla slovenského občana: Inštitút ľudských práv vyzýva ministra Blanára, aby začal konať

Inštitút ľudských práv (IĽP), mimovládna organizácia, informoval, že dnes ráno sa obrátil otvorených listom na ministra zahraničných vecí Juraja Blanára vo veci občana SR Petra Švestku. Peter Švestka bol včera v medzinárodných vodách unesený izraelskou armádou (IDF) z lode, ktorá bola súčasťou humanitárnej flotily Global Sumud, snažiacej sa doviezť potraviny a lieky do Gazy.
Inštitút ľudských práv žiada ministra, aby okamžite začal konať vo veci uneseného občana Slovenskej republiky.
“Vyzývame ministra zahraničných vecí, aby si okamžite predvolal veľvyslanca Izraela na Slovensku Eitana Levona a žiadal prepustenie občana SR Petra Švestku. Pán Švestka bol včera unesený v medzinárodných vodách izraelskou armádou, čo je v rozpore s medzinárodným právom. Takéto konanie IDF je na úrovni pirátstva a terorizmu. Máme obavy o zdravie a život pána Švestku. Pán minister Blanár by mal ukázať, ako vyzerá v praxi suverénna a sebavedomá diplomacia a pomôcť nášmu občanovi,” píše v tlačovej správe Peter Weisenbacher z Inštitútu ľudských práv.
K veci sa vyjadrila aj právnička organizácie Katarína Klimentová:
“Izrael nemá právo zasahovať takýmto spôsobom v medzinárodných vodách, je to ilegálne. Považujeme zadržanie občana SR, ktorý nepredstavoval žiadne bezpečnostné riziko, za nepriateľský akt voči Slovenskej republike a žiadame ústavných činiteľov, aby sa pripojili k ostatným svetovým lídrom žiadajúcim od izraelskej vlády, aby dodržiavali svoje platné záväzky. Na tomto mieste nemôžem nespomenúť, že SR s Izraelom stále spolupracuje v zbraňovej oblasti. Je najvyšší čas, aby naša vláda túto spolupráca ukončila a podporila sankcie voči Izraelu v súvislosti s podozrením, že v Pásme Gazy pácha genocídu.”
Správu budeme aktualizovať.
