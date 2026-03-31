K Sajfovmu odkazu pre Koleníka sa vyjadrili ďalšie známe osobnosti. Nie každý má totožný názor

Foto: Profimedia

Klaudia Oselská
"Bojujeme za to isté proti sebe. To nikdy nedopadne dobre," odkázala Sajfovi Kristína Tormová.

Na Sajfov názor reagovali aj ďalšie známe osobnosti, avšak pomerne kriticky smerom k moderátorovi. Nesúhlasia s ním napríklad herečky Jana Majeská a Kristína Tormová.

Ako sme vás už informovali, moderátor Matej „Sajfa“ Cifra verejne vyjadril svoj názor v súvislosti so silným odkazom herca Jána Koleníka k slovenskej kultúre, ktorý zaznel túto nedeľu v živom vysielaní na Markíze počas šou Let’s Dance.

Koleníkovo posolstvo sa stalo virálnym a zaplnilo všetky sociálne siete na Slovensku. „Ja chcem ešte povedať, že v časoch, keď sa kultúru na Slovensku snažia zlikvidovať isté skupiny a naozaj nie je dobrá situácia pre kultúru, sú tu naozaj zoskupenia, ktoré nie je tak vidno, ako dnes večer bolo vidno nás, a s nimi by sme mali byť solidárni. Ďakujeme,“ uviedol Ján Koleník.

Sajfa poslal odkaz Koleníkovi

Na čo Sajfa reagoval priamo v komentári pod videom na satirickej stránke Zomri. Podľa jeho slov by sme si mali spomenúť na nedávne obdobie, keď sa bojovalo za Markízu a herci a herečky vtedy tvrdili, že oni zostávajú, pretože „oni robia zábavu a nie politiku.“

„Viktor s Adelou odišli, lebo pomenovali veci. Ostatní boli vtedy ticho,“ napísal Sajfa. Zároveň tvrdí, že podľa neho nie je hrdinstvo v živom vysielaní povedať frázu „stojíme za kultúrou“, keď vám nič zásadné nehrozí. „Faktúry sú už predsa v podateľni,“ dodal.

 

Reagovali aj ďalšie známe osobnosti

V komentároch sme si však všimli, že na Sajfov názor reagovali aj ďalšie známe osobnosti, avšak pomerne kriticky smerom k moderátorovi. Herečka Jana Majeská mu odkázala, aby nehádzal všetkých do jedného vreca.

Vyjadrila sa však aj herečka Kristína Tormová, podľa ktorej je dôležitý každý, kto sa ozve. Kedykoľvek a akokoľvek. „Nie je hrdina len ten, kto tým niečo riskuje a často ani tí, čo o niečo prídu, nie sú hrdinami. Tak to skrátka je. My nemáme byť hrdinami, my sa musíme spoločne postaviť,“ dodala. Zároveň zdôraznila, že: „Bojujeme za to isté proti sebe. To nikdy nedopadne dobre.“

Foto: Screen Instagram (@zomri)

Našli sa však aj takí, ktorí s moderátorom súhlasia. Tvrdia, že má pravdu a cítia to rovnako.

Koleník posiela dôležitý odkaz, prehovoril o situácii v kultúre. „Všetkých vyhodiť nemôžu,“ reagujú ľudia

Prirovnávajú ho k Schindlerovi: Prekabátil nacistov a zachránil desaťtisíce Židov pred plynovou komorou
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Najhorší deň v histórii letectva: Smrť až 583 ľudí zapríčinila séria náhod a jedného veľmi zlého rozhodnutia
