Sajfa sa vyjadril ku Koleníkovmu posolstvu v Let’s Dance: Keď sa bojovalo za Markízu, herci boli ticho

Klaudia Oselská
"Nie je hrdinstvo v živom vysielaní povedať frázu „stojíme za kultúrou“, keď vám nič zásadné nehrozí. Faktúry sú už predsa v podateľni," tvrdí.

Slovenský moderátor Matej Cifra sa vyjadril k silnému odkazu herca Jána Koleníka o kultúre na Slovensku, ktoré za posledných pár dní zachytilo pravdepodobne celé Slovensko. „Spomeňme si na nedávne obdobie, keď sa bojovalo za Markízu a herci a herečky vtedy tvrdili, že oni zostávajú, pretože oni robia zábavu a nie politiku.“

Ako sme vás už informovali, obľúbený slovenský herec Ján Koleník sa počas nedeľňajšej šou Let’s Dance rozhodol prehovoriť o stave kultúry na Slovensku. Priniesol silný odkaz, ktorý jeho kolegovia aj diváci ocenili silným potleskom. Vzápätí sa video s jeho posolstvom stalo virálnym a zaplnilo všetky sociálne siete na Slovensku.

„Ja chcem ešte povedať, že v časoch, keď sa kultúru na Slovensku snažia zlikvidovať isté skupiny a naozaj nie je dobrá situácia pre kultúru, sú tu naozaj zoskupenia, ktoré nie je tak vidno, ako dnes večer bolo vidno nás, a s nimi by sme mali byť solidárni. Ďakujeme,“ uviedol Ján Koleník priamo počas živého vysielania.

Reakcie na vyjadrenie herca sa rôznia. Niektorí jeho postoj jednoznačne podporujú, iní ho kritizujú.

Sajfa mu poslal odkaz

Teraz sa k jeho slovám vyjadril aj najznámejší slovenský moderátor Matej „Sajfa“ Cifra, ktorý svoj názor napísal priamo v komentári na Instagrame pod príspevkom satirickej stránky Zomri. Podľa jeho slov by sme si mali spomenúť na nedávne obdobie, keď sa bojovalo za Markízu a herci a herečky vtedy tvrdili, že oni zostávajú, pretože „oni robia zábavu a nie politiku.“

„Viktor s Adelou odišli, lebo pomenovali veci. Ostatní boli vtedy ticho,“ napísal Sajfa. Zároveň tvrdí, že podľa neho nie je hrdinstvo v živom vysielaní povedať frázu „stojíme za kultúrou“, keď vám nič zásadné nehrozí. „Faktúry sú už predsa v podateľni,“ dodal.

 

