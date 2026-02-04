Juraj Bača vysvetlil, prečo sa dlhšie neozýval: Potrápili ho zdravotné problémy

Foto: Instagram (jurajbaca, tvjoj)

Frederika Lyžičiar
Ako hovorí Bača: „Zdravie, zdravie a nič len zdravie."

Dlhšie ticho na sociálnych sieťach vyvolalo otázky aj obavy. Obľúbený moderátor a herec teraz otvorene prehovoril o dôvode svojej neprítomnosti a odkázal fanúšikom jediné – zdravie je základ.

Prostredníctvom videa na Instagrame sa fanúšikom prihovoril moderátor a herec Juraj Bača, ktorého dočasná odmlka nebola náhodná. Nešlo totiž o oddych, ale o veľmi nepríjemnú chorobu, ktorá ho na istý čas vyradila z bežného fungovania a prinútila spomaliť.

O to viac prekvapila fanúšikov, keďže Bača má dlhodobo nabitý pracovný program – venuje sa spevu a zároveň je moderátorom šou Pečie celé Slovensko, kde ho diváci vídajú po boku Milana „Juniora“ Zimnýkovala, pričom popri tom sa venuje aj nakrúcaniu koprodukčného historického filmu STVR Generál Golian.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Juraj Bača (@jurajbaca)

Choroba, ktorá nečaká

„Po takej dlhšej odmlke sa znova hlásim. Bol som strašne chorý, mal som nejakú virózu a vlastne ono ma to chytilo,“ priznal Juraj Bača. Opísal, že ochorenie prišlo náhle a malo rýchly priebeh. „Jeden deň som bol, že vysoká teplota a na druhý deň mi bolo ešte dosť zle,“ uviedol s tým, že následne prišiel krátky pocit zlepšenia.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Juraj Bača (@jurajbaca)


„A potom sa to zrazu tak stratilo a hovorím si yes (pozn.red. áno), asi už som zdravý, tak hybaj, moderovať a spievať na plese,“ pokračoval. Návrat k pracovným povinnostiam sa mu však podľa vlastných slov príliš nevyplatil.

Telo mu povedalo dosť

