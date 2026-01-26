Juraj Bača prekvapil priznaním: Moderátorská dvojica v šou Pečie celé Slovensko vznikla úplnou náhodou

Moderátorské dvojice často fungujú práve vďaka tomu, že sú ich členovia rozdielni. Keď sa stretnú dve odlišné povahy, na obrazovke to prirodzene zaiskrí – vzniká humor, ľahkosť a chémia, ktorú diváci veľmi rýchlo vycítia a obľúbia si ju.
Moderátorské dvojice často fungujú najlepšie vtedy, keď sú ich členovia každý úplne iní a medzi nimi to prirodzene zaiskrí. V prípade Juraja Baču a Milana „Juniora“ Zimnýkovala však za touto ľahkosťou stojí aj cesta plná náhod a nečakaných okolností.
Herec a moderátor Juraj Bača sa netají tým, že v minulosti prechádzal aj existenčne náročným obdobím, o to symbolickejšie preto pôsobí fakt, že úspešná moderátorská spolupráca, ktorú dnes diváci poznajú zo šou Pečie celé Slovensko, vznikla práve v čase, keď nič nebolo isté a veľa vecí sa dialo mimo plánov. Pre magazín Evita prezradil, ako sa táto moderátorská dvojica vlastne zrodila.
Náhoda, ktorá všetko zmenila
„Bola to úplná náhoda. Bol som oslovený na moderovanie a produkcia mala vytipované mužsko – ženské dvojice, ktoré spolu mali fungovať. V deň konkurzov mi zavolali, že niekto neprišiel na kasting a či by som vraj nebol ochotný pribehnúť skôr a byť tým, kto bude moderátorkám nahadzovať texty,“ prezradil Juraj Bača.
Ako ďalej opisuje, konkurz mal pôvodne úplne iný charakter. Jeho úlohou nebolo bojovať o miesto, ale pomáhať ostatným. „Prišiel som, urobili sme niekoľko skúšok, dievčatá odišli a potom sa zjavil Milan. Aj on tam mal byť pôvodne s niekým spárovaný,“ vyjadrila sa moderátor.
