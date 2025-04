Jennu Ortegu v nej už nikdy neuvidíme: Priznala, prečo dala zbohom populárnej hororovej sérii. Fanúšikovia môžu nariekať

Jenna Ortega sa v radoch širokej verejnosti preslávila predovšetkým vďaka hlavnej úlohe v seriáli Wednesday, ktorý sa na Netflixe stal veľkým hitom. Skalní fanúšikovia ju už v tom čase dobre poznali z filmov z iného súdka. Videli sme ju v dvoch častiach filmovej franšízy Vreskot (Scream), kde stvárnila zaujímajú postavu, no najnovší kúsok (a pravdepodobne aj tie ďalšie) bude bez nej. Ortega prezradila prečo.

Pripravovaný Vreskot 7 má uzrieť svetlo sveta už budúci rok. Opäť sa vráti aj s herečkou Courtney Cox — alebo ak chcete Monikou zo sitkomu Priatelia. V tejto hororovej lahôdke ale určite neuvidíme Melissu Barreru, ktorá dostala padáka od štúdia, pretože vyjadrila podporu Palestíne, a to označilo jej príspevky na sociálnych sieťach za antisemitské, v minulosti informovala stanica BBC.

Hovorí, že nešlo o peniaze

Už krátko po tomto sa objavila správa o tom, že Vreskot opúšťa aj jej parťáčka Jenna Ortega. V novom rozhovore pre The Cut vysvetlila svoje rozhodnutie.

„Nesúviselo to ani s honorárom, ani s harmonogramom. Diali sa tie veci s Melissou a všetko sa rozpadávalo. Ak by Vreskot 7 nemal byť s tou istou režisérskou zostavou a ľuďmi, do ktorých som sa zamilovala, tak mi to v tom čase v smerovaní mojej kariéry neprišiel ako správny krok,“ priznala skutočný dôvod svojho konca. Najprv sa totiž špekulovalo, že za jej odchodom môžu byť peniaze či množstvo inej práce.

Okrem jej hereckej kolegyne projekt opustila aj režisérska dvojica Tyler Gillett a Matt Bettinelli-Olpin, takže Ortege prestalo dávať zmysel v ňom pokračovať.

Už tento rok sa môžeme tešiť na obľúbenú herečku v pokračovaní seriálu Wednesday, od ktorého máme veľké očakávania a veríme, že vysoko nastavenú latku nepodlezie.