Jennifer Aniston priznala dojímavú vec, na ktorú čaká už dlhé roky. Mnohé ženy by sa vzdali, ona stále dúfa

Seriálová Rachel z Priateľov má jednu obdivuhodnú vlastnosť. Vyniká obrovskou trpezlivosťou, vďaka ktorej sa nevzdáva. Kým mnohé ženy by na jej mieste už mávli rukou a zaujali rezignačný postoj, ona nad tým ešte nezlomila palicu. Stále sníva o svojom partnerovi a čaká na svoju spriaznenú dušu. Je dôkazom toho, že sláva a krása nie sú automaticky zárukou lásky.

Má milióny fanúšikov, zabezpečila si doživotnú slávu vďaka Priateľom a ženy ju zbožňujú a zároveň obdivujú pre jej prirodzenú krásu, ktorú vystavuje na obdiv, nech sa pohne kamkoľvek. Znie to až neuveriteľne, že napriek úspechu v práci a bezchybnému vzhľadu Jennifer Aniston stále nemá po svojom boku muža. Hoci ju nešťastie v láske prenasleduje, podľa portálu inTouch Weekly, už 7 rokov, čo je obdobie, kedy je sama, zrejme si povedala, že nádej umiera posledná.

Srdce má stále otvorené

Slávna herečka „stále verí“ v lásku. Aj keď je už dlhé obdobie slobodná, vždy bola romantičkou. Už pred tromi rokmi priznala portálu Allure, že hľadá lásku: „Chcela by som vzťah… Bolo by úžasné vrátiť sa domov, padnúť niekomu do náručia a povedať mu, aký som mala ťažký deň.“

Jennifer pred pár dňami oslávila svoje 56. narodeniny. V tomto veku sa už očakáva, že jej doma budú pobehovať takmer dospelé deti a milovaný manžel. Zdá sa, že herečka si z toho nič nerobí, berie to prirodzene, ale zároveň čaká na spriaznenú dušu. „Stále verím v lásku,“ povedala Jennifer pre časopis Harper’s Bazaar, čím dala najavo, že jej srdce je otvorené. Ako prezradil zdroj z herečkinho okolia pre inTouch Weekly, ešte vždy to platí: „Povedala to síce pred viac ako 15 rokmi, ale stále tomu verí. Nevzdala sa nádeje, že je tu pre ňu ten správny chlap!“

Nikdy to nevzdala