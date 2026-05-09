Celý svet sleduje osud výletnej lode: Počet potvrdených prípadov hantavírusu stúpol

Michaela Olexová
TASR
Počet potvrdených prípadov hantavírusu spojených s výletnou loďou MV Hondius sa zvýšil na šesť, uviedla Svetová zdravotnícka organizácia v piatok večer v najnovšej aktualizácii. TASR o tom informuje podľa správy portálu Sky News.

Celkovo osem ľudí podľa WHO ochorelo v dôsledku prepuknutia nákazy – vrátane troch, ktorí zomreli – pričom bolo identifikovaných šesť potvrdených prípadov a dva pravdepodobné prípady. Všetky potvrdené prípady boli identifikované ako kmeň vírusu Andes.

Štyria pacienti medzitým zostávajú hospitalizovaní v troch krajinách – v Juhoafrickej republike, Holandsku a Švajčiarsku.

Washington organizuje evakuačný let

Spojené štáty v piatok medzitým oznámili, že organizujú evakuačný let pre Američanov nachádzajúcich sa na výletnej lodi MV Hondius zasiahnutej hantavírusom, uvádza agentúra AFP

„Ministerstvo zahraničných vecí organizuje repatriačný let na podporu bezpečného návratu amerických cestujúcich na tejto lodi,“ uviedol jeden z hovorcov rezortu diplomacie USA.

Ministerstvo zahraničných vecí vo Washingtone spresnilo, že koordinuje svoje kroky so španielskou vládou, ako aj s ďalšími federálnymi agentúrami USA.

„Sme v priamom kontakte s Američanmi na palube a sme pripravení poskytnúť konzulárnu pomoc hneď, ako loď dorazí na Tenerife v Španielsku,“ dodal hovorca.

Na Tenerife vypukli protesty

Prevádzkovateľ lode MV Hondius predtým uviedol, že na palube plavidla bolo 17 Američanov. Ministerstvo zahraničných vecí bezprostredne neuviedlo počet amerických cestujúcich. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) predtým oznámila, že Spojené štáty boli medzi 12 krajinami, ktorých štátni príslušníci vystúpili z lode na ostrove Svätá Helena.

WHO potvrdila, že na lodi sa šíril kmeň vírusu Andes. Ide o jediný známy hantavírus, pri ktorom bol preukázaný prenos z človeka na človeka. Zdôraznila, že aktuálna situácia nie je začiatkom epidémie ani pandémie.

Výletná loď MV Hondius má v priebehu nedele zakotviť na Tenerife na španielskych Kanárskych ostrovoch, pripomína server Sky News. Pred príchodom lode vypukli medzi tamojšími obyvateľmi protesty. V snahe upokojiť situáciu tamojšie úrady ubezpečili, že pasažieri lode „nebudú mať kontakt“ s obyvateľmi Kanárskych ostrovov.

