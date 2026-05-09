Došlo k tragédii: Mikrobus sa zrútil do kanála, traja pasažieri na mieste zomreli

Michaela Olexová
TASR
Traja ľudia prišli v sobotu skoro ráno o život pri nehode mikrobusu v talianskej obci Chioggia blízko Benátok. V prípade pasažierov vozidla išlo o pracovníkov zo zahraničia, informuje TASR podľa správy agentúry APA.

Mikrobus z doposiaľ nezistených príčin zišiel z cesty a zrútil sa do kanála.

Traja muži na mieste zomreli

Podľa záchranných zložiek sa šiestim pasažierom podarilo z vozidla uniknúť. Traja ďalší muži však uviazli vo vnútri prevráteného mikrobusu a na mieste zomreli.

Zranené osoby previezli do neďalekých nemocníc, pričom stav najmenej dvoch z nich je označovaný ako kritický, uviedli tamojšie médiá. Informácie o národnosti obetí a zranených neboli bezprostredne k dispozícii.

Hlásenie o nehode dostali miestne záchranné zložky po 6:30 ráno od jedného z obyvateľov, ktorý upozornil na vozidlo čiastočne ponorené vo vode. Na mieste nehody zasahovali početné jednotky hasičov, potápačov, záchranárov a polície Carabinieri.

Príčina nehody nebola bezprostredne jasná a v prípade prebieha vyšetrovanie, dodáva APA.

