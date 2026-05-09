Došlo k tragédii: Mikrobus sa zrútil do kanála, traja pasažieri na mieste zomreli

Traja ľudia prišli v sobotu skoro ráno o život pri nehode mikrobusu v talianskej obci Chioggia blízko Benátok. V prípade pasažierov vozidla išlo o pracovníkov zo zahraničia, informuje TASR podľa správy agentúry APA.
Mikrobus z doposiaľ nezistených príčin zišiel z cesty a zrútil sa do kanála.
Traja muži na mieste zomreli
Podľa záchranných zložiek sa šiestim pasažierom podarilo z vozidla uniknúť. Traja ďalší muži však uviazli vo vnútri prevráteného mikrobusu a na mieste zomreli.
Tragico intervento all’alba di #oggi a Chioggia (VE), in loc. Cà Lino: minivan ribaltato in un canale, delle 9 persone a bordo 6 sono state soccorse, per le altre 3 non c’è stato nulla da fare. #vigilidelfuoco al lavoro con 2 squadre e il nucleo sommozzatori, intervento in corso… pic.twitter.com/ECQl7yTRAR
— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 9, 2026
Zranené osoby previezli do neďalekých nemocníc, pričom stav najmenej dvoch z nich je označovaný ako kritický, uviedli tamojšie médiá. Informácie o národnosti obetí a zranených neboli bezprostredne k dispozícii.
Hlásenie o nehode dostali miestne záchranné zložky po 6:30 ráno od jedného z obyvateľov, ktorý upozornil na vozidlo čiastočne ponorené vo vode. Na mieste nehody zasahovali početné jednotky hasičov, potápačov, záchranárov a polície Carabinieri.
Tre persone sono morte questa mattina in località Ca‘ Lino, lungo l’Idrovia Sant’Anna di Chioggia (in provincia di Venezia), in un incidente stradale. Un furgoncino con nove persone a bordo si è ribaltato in un canale. I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 6.30 di… pic.twitter.com/WtHUVomxtC
— Sky tg24 (@SkyTG24) May 9, 2026
Príčina nehody nebola bezprostredne jasná a v prípade prebieha vyšetrovanie, dodáva APA.
