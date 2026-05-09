Valí sa na nás zmena počasia: Vieme, kedy sa na Slovensku konečne rozprší

Zobudili sme sa do nádherného slnečného rána. No udrie zmena, ktorá sa síce niektorým nemusí páčiť, no ďalší ju privítajú s otvorenou náručou.
Koniec pracovného týždňa priniesol na Slovensko zrážky, avšak nie na celé územie. Pred nami je slnečný víkend a po ňom to príde. Očakáva sa zmena v počasí.
Príjemné teploty
Dnes bude polooblačno až oblačno, podvečer miestami malá oblačnosť. Ojedinele prehánky alebo búrky, najmä v Banskobystrickom kraji a na východe. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav na svojej webovej stránke.
Najvyššia denná teplota dosiahne 20 až 25 stupňov Celzia, na severe a Horehroní 15 až 20 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov nad morom bude okolo 8 stupňov Celzia.
Fúkať bude prevažne severný vietor 2 až 6 metrov za sekundu (5 až 20 km/h), na strednom Slovensku miestami bezvetrie.
Po víkende nastane zmena
V pondelok by sa malo rozpršať na celom Slovensku, informuje iMeteo s tým, že sa očakáva príchod výrazných búrok a dažďa. Táto správa poteší najmä ľudí, ktorí pestujú plodiny v záhradkách a posledné týždne bojovali s veľkým suchom.
„Do stredajšieho rána by malo zapršať na celom našom území, pričom spadnúť môže aj viac ako 40 mm zrážok,“ uvádza portál o počasí.
