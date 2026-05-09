V jednom kraji na Slovensku je obed najdrahší: Dáte zaň 9,84 € a Bratislavský kraj to nie je

obed

Ilustračná foto: interez.sk (Michaela Olexová)

Michaela Olexová
TASR
„Dáta dlhodobo ukazujú, že minimálne stravné už v mnohých regiónoch nestačí ani na priemerný obed,“ dodala PR riaditeľka spoločnosti Edenred.

Po miernom poklese v prvých mesiacoch roka začali platby za obedy na Slovensku v apríli opäť rásť. Kým v marci dosiahla priemerná útrata za obed 8,95 eura, v apríli stúpla na 9,22 eura. Vyplýva to z dát TRC indexu spoločnosti Edenred, ktorý sleduje reálne platby zamestnancov stravovacími kartami.

Priemer za prvé štyri mesiace roka dosiahol 9,07 eura. Do údajov sú započítané kompletné útraty za jedlo, občerstvenie aj nápoje.

Minimálne stravné nestačí ani na priemerný obed

Najvyššie platby za obedy evidujú dlhodobo v Košickom kraji, kde priemerná útrata dosiahla 9,84 eura. Nasledujú Nitriansky kraj s priemerom 9,79 eura a Banskobystrický, Bratislavský a Prešovský kraj, kde ľudia za obed zaplatili v priemere 9,23 eura. Najnižšie platby zaznamenali v Trenčianskom kraji, a to na úrovni 7,06 eura.

„Aj keď sa v prvých mesiacoch roka zdalo, že rast cien obedov sa stabilizoval, aprílové dáta ukazujú, že tlak na peňaženky zamestnancov pokračuje. Rozdiel medzi reálnou cenou obeda a výškou stravného sa tak opäť prehlbuje a čoraz viac ľudí si musí na obed doplácať z vlastného,“ uviedla PR riaditeľka spoločnosti Edenred Lívia Bachratá.

Foto: interez.sk

Nominálne platby podľa údajov spoločnosti vzrástli medziročne najviac v Bratislavskom kraji, kde sa zvýšili o 53 centov. Nasledujú Banskobystrický kraj s nárastom o 33 centov a Nitriansky kraj s rastom o 32 centov. Najstabilnejšie ceny evidujú v Trenčianskom kraji.

Priemerné ceny obedov sa zároveň naďalej vzďaľujú od minimálneho stravného, ktoré je aktuálne vo výške 6,98 eura. Túto minimálnu sumu pritom podľa dát Edenredu poberá viac ako 60 % zamestnancov. Stravné vo výške od osem do deväť eur dostáva približne pätina zamestnancov, príspevok nad deväť eur má necelých desať percent ľudí.

Maximálnu hodnotu stravného 9,30 eura poberá približne osem percent zamestnancov. „Dáta dlhodobo ukazujú, že minimálne stravné už v mnohých regiónoch nestačí ani na priemerný obed,“ dodala Bachratá.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slováci uprednostňujú pred Chorvátskom inú destináciu. Hitom sa stáva nečakaná krajina

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
1 na 1
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac