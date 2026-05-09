V jednom kraji na Slovensku je obed najdrahší: Dáte zaň 9,84 € a Bratislavský kraj to nie je

Po miernom poklese v prvých mesiacoch roka začali platby za obedy na Slovensku v apríli opäť rásť. Kým v marci dosiahla priemerná útrata za obed 8,95 eura, v apríli stúpla na 9,22 eura. Vyplýva to z dát TRC indexu spoločnosti Edenred, ktorý sleduje reálne platby zamestnancov stravovacími kartami.
Priemer za prvé štyri mesiace roka dosiahol 9,07 eura. Do údajov sú započítané kompletné útraty za jedlo, občerstvenie aj nápoje.
Minimálne stravné nestačí ani na priemerný obed
Najvyššie platby za obedy evidujú dlhodobo v Košickom kraji, kde priemerná útrata dosiahla 9,84 eura. Nasledujú Nitriansky kraj s priemerom 9,79 eura a Banskobystrický, Bratislavský a Prešovský kraj, kde ľudia za obed zaplatili v priemere 9,23 eura. Najnižšie platby zaznamenali v Trenčianskom kraji, a to na úrovni 7,06 eura.
„Aj keď sa v prvých mesiacoch roka zdalo, že rast cien obedov sa stabilizoval, aprílové dáta ukazujú, že tlak na peňaženky zamestnancov pokračuje. Rozdiel medzi reálnou cenou obeda a výškou stravného sa tak opäť prehlbuje a čoraz viac ľudí si musí na obed doplácať z vlastného,“ uviedla PR riaditeľka spoločnosti Edenred Lívia Bachratá.
Nominálne platby podľa údajov spoločnosti vzrástli medziročne najviac v Bratislavskom kraji, kde sa zvýšili o 53 centov. Nasledujú Banskobystrický kraj s nárastom o 33 centov a Nitriansky kraj s rastom o 32 centov. Najstabilnejšie ceny evidujú v Trenčianskom kraji.
Priemerné ceny obedov sa zároveň naďalej vzďaľujú od minimálneho stravného, ktoré je aktuálne vo výške 6,98 eura. Túto minimálnu sumu pritom podľa dát Edenredu poberá viac ako 60 % zamestnancov. Stravné vo výške od osem do deväť eur dostáva približne pätina zamestnancov, príspevok nad deväť eur má necelých desať percent ľudí.
Maximálnu hodnotu stravného 9,30 eura poberá približne osem percent zamestnancov. „Dáta dlhodobo ukazujú, že minimálne stravné už v mnohých regiónoch nestačí ani na priemerný obed,“ dodala Bachratá.
