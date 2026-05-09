Slovákov poteší: V Košiciach pribudne jedinečná atrakcia, osvieži letnú sezónu

Michaela Olexová
Záujemcovia, najmä počas letnej turistickej sezóny, budú môcť toto vozidlo využívať počas vyhliadkových jázd po centre mesta.

Mesto Košice neplánuje na Hlavnú ulicu vrátiť električkovú dopravu, no má v pláne novú turistickú atrakciu. Ako samospráva spresnila na sociálnej sieti, neplánuje opätovné spustenie električkovej dopravy v historickom centre mesta, no spolu so Strojníckou fakultou Technickej univerzity a ďalšími partnermi plánujú novú turistickú atrakciu.

V rámci novej atrakcie by po existujúcej električkovej trati cez Hlavnú ulicu mohli aspoň počas časti roka cestujúci jazdiť v špeciálnom ľahkom koľajovom vozidle.

Vláčik bude poháňaný ekologicky, poteší aj turistov

„Študenti a pedagógovia na Strojníckej fakulte pracujú na vývoji unikátneho otvoreného transparentného vláčika, ktorý bude poháňaný ekologickým zdrojom energie. Záujemcovia, najmä počas letnej turistickej sezóny, budú môcť toto vozidlo využívať počas vyhliadkových jázd po centre mesta,” priblížilo mesto. Zdôraznilo, že by išlo o špeciálne veľmi ľahké vozne, nie o klasické električky, ktoré jazdia na linkách MHD.

„Plánované vozidlo vhodne vizuálne zapadne do koloritu historického centra a zároveň bude demonštrovať technologickú vyspelosť. Jeho prevádzka má byť navrhnutá tak, aby sa v čo najväčšej miere minimalizovali otrasy, ktoré môže spôsobiť koľajová doprava,” doplnila samospráva. Pripomenula tiež, že už teraz možno pri špeciálnych príležitostiach pri Historickej radnici na Hlavnej ulici naraziť na dočasne pristavené súčasné alebo historické električky.

Vlani napríklad mohli Košičania v takto pristavenej Záchranárskej električke darovať krv, predtým tiež Dopravný podnik mesta Košice počas Medzinárodného dňa detí pristavil historickú električku, v ktorej sa konal sprievodný program.

Prípravu projektu návratu veľmi ľahkých električiek do centra mesta, pripravovaného v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach a ďalšími partnermi, spomenul na sklonku apríla primátor mesta Jaroslav Polaček (nezávislý), a to počas kontrolného dňa rekonštrukcie Dolnej brány v Košiciach.

Mesto vtedy uviedlo, že o tomto projekte ešte budú podrobnejšie informovať. Po medializácii sa tento nápad stretol s nevôľou časti komunikujúcich na sociálnych sieťach. Električky po Hlavnej ulici v minulosti premávali, a to do roku 1986.

