Ruský dron lietal s vlajkou víťazstva nad okupovanými časťami Ukrajiny

Aktuálna správa
Zuzana Veslíková
TASR
Sovietsku vlajku v sobotu vztýčili aj v niekoľkých mestách v okupovanej ukrajinskej Doneckej oblasti.

Ruské ministerstvo obrany zverejnilo v sobotu zábery, na ktorých je vidieť ruských vojakov s dronom nesúcim repliku historickej sovietskej vlajky víťazstva z roku 1945 a prelietajúcim nad Moskvou okupovanými časťami Ukrajiny vo východnom regióne Donbas. TASR o tom informuje podľa správy portálu The Independent.

Vlajka víťazstva bola vztýčená vojakmi Červenej armády na budove Ríšskeho snemu (Reichstagu) v Berlíne v roku 1945. Sovietsku vlajku v sobotu vztýčili aj v mestách Pokrovsk, Hryšyne a Siversk v okupovanej ukrajinskej Doneckej oblasti na znak „nerozlučného puta medzi generáciami a vernosti hrdinským tradíciám našej vlasti,“ uviedlo ministerstvo.

Na Červenom námestí v Moskve sa v sobotu medzičasom konali oslavy Dňa víťazstva

Sprevádzali ich prísne bezpečnostné opatrenia, píše agentúra AFP, ktorej reportéri boli svedkami vyprázdnených ulíc. V ruskom hlavnom meste odstavili aj mobilný internet.

Ruský prezident Vladimir Putin prišiel na námestie v sprievode bieloruského vodcu Aleksandra Lukašenka a následne vystúpil s krátkym, ani nie desaťminútovým prejavom, po ktorom nasledovala minúta ticha za obete druhej svetovej vojny a pochod peších jednotiek.

V porovnaní s vlaňajšou účasťou vysokopostavených predstaviteľov vrátane čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga sa na tohtoročných oslavách plánovali zúčastniť len lídri Bieloruska, Malajzie a Laosu, ako aj slovenský premiér Robert Fico, ktorý však prehliadku vynechal a zúčastnil sa len na slávnostnej recepcii v Kremli.

Foto: Profimedia

Severokórejský vodca Kim Čong-un adresoval pri príležitosti Dňa víťazstva posolstvo s blahoželaním pre Putina, v ktorom zopakoval záväzok svojej krajiny v obrannej zmluve s Ruskom, podpísanej v roku 2024.

KĽDR vyslala do vojny na Ukrajine odhadom 14-tisíc vojakov, aby bojovali po boku ruských síl v Kurskej oblasti, pripomína AFP. Juhokórejskí, ukrajinskí a západní predstavitelia uviedli, že tieto jednotky utrpeli ťažké straty, pričom v bojoch padlo viac ako 6-tisíc severokórejských vojakov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Fico prišiel pred budovu Kremľa, rozvinuli mu červený koberec. Na prehliadke ku Dňu víťazstva sa…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
1 na 1
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac