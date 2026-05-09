Putin prijal nášho premiéra Roberta Fica. Povedal mu na úvod niekoľko slov

Ruský prezident Vladimir Putin prijal v sobotu v Kremli slovenského premiéra Roberta Fica – ako jediného lídra členskej krajiny EÚ, ktorý sa zúčastnil na oslavách Dňa víťazstva v Moskve. TASR o tom informuje podľa správy agentúr AFP a TASS.
„Viem, že tu boli určité problémy s vašou cestou do Moskvy. Dôležité však je, že ste tu,“ povedal Putin na stretnutí s Ficom. Podľa TASS sa na rokovaní zúčastňujú aj minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, prezidentov asistent Jurij Ušakov, šéf Rosatomu Alexej Lichačev, podpredseda vlády Alexandr Novak a minister školstva a vedy Valerij Falkov.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov predtým uviedol, že Fico by mal Putinovi odovzdať odkaz od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, s ktorým sa slovenský premiér nedávno stretol.
Stretla sa aj na recepcii
Putin a Fico sa pred rokovaniami stretli aj na recepcii v Kremli, ale podľa Peskova tam žiadne posolstvo nebolo odovzdané, uvádza stanica BBC. „Všetci boli na recepcii, nebolo veľa príležitostí,“ povedal novinárom Peskov, ktorého citovala agentúra Interfax.
