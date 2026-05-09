Zelenskyj dal povolenie na usporiadanie vojenskej prehliadky v Moskve. Rusko sa okamžite ozvalo

Ruský prezident Vladimir Putin v prejave pri príležitosti osláv 81. výročia konca druhej svetovej vojny zablahoželal účastníkom prehliadky na Červenom námestí v Moskve, pričom Deň víťazstva označil za „posvätný sviatok“.
Zároveň vyhlásil, že ruskí vojaci na Ukrajine bojujú proti „agresívnej sile“ podporovanej Severoatlantickou alianciou (NATO). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Zelenskyj dekrétom zakázal armáde útočiť 9. mája na Červené námestie
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok podpísal dekrét, ktorým armáde zakázal podniknúť v sobotu 9. mája útoky na Červené námestie v Moskve počas vojenskej prehliadky v rámci osláv Dňa víťazstva. Dekrét zverejnili krátko po tom, čo americký prezident Donald Trump oznámil trojdňové prímerie vo vojne na Ukrajine od 9. do 11. mája. Upozornila na to agentúra AFP.
„Vzhľadom na početné žiadosti a z humanitárnych dôvodov, ktoré boli stanovené v rokovaniach s americkou stranou 8. mája 2026, nariaďujem: Povoliť 9. mája 2026 usporiadanie vojenskej prehliadky v meste Moskva (Ruská federácia),“ píše sa v prezidentskom dekréte.
„Počas trvania prehliadky od 10:00 ráno kyjevského času bude územie Červeného námestia vylúčené z plánu použitia ukrajinských zbraní,“ nariadil Zelenskyj. V dekréte sú priložené aj GPS súradnice Červeného námestia.
Rusko nepotrebuje povolenie od nikoho na usporiadanie vojenskej prehliadky, udrel Peskov
Rusko nepotrebuje nikoho povolenie na usporiadanie vojenskej prehliadky v rámci osláv Dňa víťazstva v Moskve, povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
„Nepotrebujeme nikoho povolenie. A beda každému, kto sa pokúsi zosmiešňovať Deň víťazstva a robiť takéto hlúpe žarty. To je pre nich pravdepodobne väčší problém,“ vyhlásil Peskov v reakcii na dekrét ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o usporiadaní prehliadky v Moskve.
„A my nepotrebujeme nikoho povolenie, aby sme boli hrdí na náš Deň víťazstva,“ zdôraznil hovorca Kremľa.
