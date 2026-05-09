Za hotel dáte 41 €: Vieme, kde je najlacnejšia dovolenka na pláži v Európe

Najväčšou položkou na dovolenke býva často práve ubytovanie. A práve na ňom sa dá najviac ušetriť, ak človek zvolí správnu destináciu.
V Európe existuje jasný vzorec. Juhozápadná a severná časť svetadielu býva drahšia, kým Balkán a zvyšok východnej Európy ponúkajú priaznivejšie ceny. Napriek tomu existuje jedna krajina, ktorá z tohto vzorca vypadáva a ubytovanie tu nájdete za tretinovú cenu.
Zoznam najlacnejších plážových destinácií priniesol MailOnline, ktorý sa orientoval najmä podľa priemerných cien za noc v hoteli, rovnako ako na základe príťažlivosti jednotlivých destinácií.
Článok má čisto informačný charakter – výsledná cena dovolenky závisí najmä od jej plánovania a individuálnych preferencií. Tí, ktorí chcú ušetriť, môžu zvoliť lacnejšie ubytovanie či hostely, zatiaľ čo návštevníci hľadajúci väčší komfort siahnu po hoteloch vyššej kategórie.
Pláž Faliraki, Kašjuni a Bačvice
Na prvom mieste sa umiestnil grécky ostrov Rodos s plážou Faliraki. Toto obľúbené letovisko patrí podľa portálu medzi cenovo najdostupnejšie európske plážové destinácie.
Priemerná cena ubytovania sa tu pohybuje okolo 41 eur (36 libier) za noc. Letné zrážky sú minimálne až nulové a priemerné teploty dosahujú 25,7 °C. Pláž je dobre vybavená a pre dovolenkárov ľahko dostupná.
Spoločné druhé miesto obsadili dve chorvátske plážové destinácie. Ubytovanie v blízkosti pláže Kašjuni stojí v priemere zhruba 64 eur (56 libier) za noc. Kamienková pláž je obľúbená pre svoju priezračnú, pokojnú vodu, výhľady a možnosti šnorchlovania.
Podobne atraktívna je aj pláž Bačvice s rovnakou priemernou cenou ubytovania. Slnko tu svieti v priemere až 13 hodín denne, rovnako ako na pláži Kašjuni.
