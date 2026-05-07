Muž zastrelil manželku a dcéru. Následne strieľal pred reštauráciou, zomreli najmenej traja ľudia

Najmenej traja ľudia vo štvrtok zahynuli pri streľbe pred reštauráciou v rakúskom meste Linz. Podľa denníka Kronen Zeitung streľbu spustil starší muž, ktorý zastrelil svoju manželku a dcéru a následne si siahol na život. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
K útoku došlo okolo 13.30 h. Na mieste sú naďalej prítomné záchranné zložky. Podľa hovorcu polície už vraždenú zbraň zaistili a verejnosti nehrozí žiadne nebezpečenstvo.
