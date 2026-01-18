Jej osud visel doslova na vlásku: Autonehoda, ktorá mohla vymazať britskú kráľovnú Alžbetu II. z dejín

O osude niektorých ľudí sa rozhoduje ešte skôr, než prídu na svet. Aj život kráľovnej Alžbety II. sa mohol skončiť dávno pred jej narodením.
Ako píše denník Daily Mail, budúcnosť britskej monarchie sa v zime roku 1926 ocitla na tenkej hrane medzi náhodou a osudom, keď tehotná vojvodkyňa z Yorku len o vlások unikla tragédii, ktorá mohla vymazať celé jedno panovnícke pokolenie.
Sekundy, ktoré rozhodovali o budúcnosti
V januári 1926 sa obyčajná cesta Londýnom zmenila na chvíľu, ktorá mohla vymazať budúcu kráľovnú zo sveta ešte skôr, než sa narodila. Limuzína, v ktorej sedela Alžbeta, vojvodkyňa z Yorku, sa pri kriketovom štadióne Lord’s dostala do nebezpečnej situácie potom, čo ju bezohľadný motorista predbehol a náhle sa zaradil pred jej vozidlo.
Šofér strhol volant, aby zabránil zrážke, no auto narazilo do zaparkovaného autobusu. Vojvodkyňa, ktorá bola v piatom mesiaci tehotenstva s budúcou kráľovnou Alžbetou II., skončila otrasená a pomliaždená na podlahe auta. V tom momente nešlo len o jej vlastné zranenia – ohrozený bol život nenarodeného dieťaťa, ktoré malo o niekoľko desaťročí stáť na čele Británie.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Spoločenský kronikár a poslanec Chips Channon po návrate z Buckinghamského paláca lakonicky vystihol vážnosť situácie: „Takmer potratila!“
Nahlásiť chybu v článku