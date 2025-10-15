Jej odpoveď všetkých odrovná. Soňa Müllerová prezradila, ako by svoju osobnosť vystihla jednou vetou

Jana Petrejová
Moderátorka poriadne prekvapila.

Stačí jediný pohľad na jej Instagram a všetkým bude jasné, v akom znamení sa nesie. Moderátorka Dámskeho klubu si užíva život plnými dúškami, trávi čo najviac času so svojom dcérou Emou a v práci pred kamerami. Netají svoju vášeň pre módu a dokáže si na seba obliecť módne kúsky, na ktoré by mnohé ženy v jej veku nemali odvahu. 

Soňa Müllerová kašle na to, čo si myslia ostatní. Už neraz zaskočila fanúšikov na sociálnej sieti kombináciou farieb či materiálov alebo konkrétnym outfitom, ktorým to podľa niektorých ľudí prestrelila. A hoci sa nájdu negatívne komentáre, ona si z toho nič nerobí, aj tak ju väčšina žien zahŕňa obdivom a pochvalnými reakciami. Prezentuje svoju osobnosť a lásku k móde, ktorá k nej jednoducho patrí. Portál Koktejl uviedol, ako by však naozaj charakterizovala samu seba.

Úprimnosť jej nechýba

Pravdepodobne by nikomu nenapadla jej odpoveď. Moderátorka, ktorá nedávno spolu so svojimi kolegyňami z Dámskeho klubu pokrstila novú publikáciu Môj Dámsky klub 2026, dostala zaujímavú otázku, ktorá je pre mnohých celkom ťažká. A zatiaľ čo by mnohí nad ňou chvíľu premýšľali, alebo by dokonca nevedeli odpovedať, Soňa zareagovala pohotovo a povedala, ako sa veci majú.

Súčasťou spomínanej publikácie je kalendár, kde si môžu fanúšičky zapisovať svoje veci. Ak by si mala Soňa doň napísať jednu vetu, ktorá by ju vystihovala, aká by to bola? Tak znela otázka, na ktorú pohotovo odpovedala. „Ja neviem, či ma vystihuje len jedna veta. Jednou vetou som asi nevystihnuteľná,“ poznamenala Soňa o sebe a zároveň odkryla, ako vníma samu seba.

