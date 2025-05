Za tento kúsok ju kritizovali, teraz ho Soňa Müllerová predviedla znova. Módna ikona ukázala, že si z kritiky nič nerobí

Soňa Müllerová je vždy štýlová a hoci sa sama nepovažuje za módnu ikonu, jej fanúšičky si o tom myslia svoje. Neriadi sa pritom módnymi trendmi či odporúčaniami pre jej vek, ale jednoducho svojím štýlom a snaží sa vždy voliť kúsky, ktoré jej pristanú. Názor na jeden z nich sa ale rozchádza, pokiaľ ide o Soňu a jej fanúšikov.

Moderátorka v minulosti priznala, že rada nosí originálne kúsky, ktoré sú efektné a dajú sa jednoducho kombinovať, keďže práve jednoduchosť je to, čím sa riadi pri každodennom obliekaní. Jej elegantný štýl milujú aj jej fanúšičky a často jej ho chvália a jej outfity nazývajú slovami ako „čistá elegancia“. Jeden kúsok v jej šatníku si však neobľúbili tak, ako je to zvykom, a dokonca mu vymysleli rôzne bizarné prirovnania.

Vesta, na ktorú si jednoducho nezvyknú

Nájsť kritiku na Soňu Müllerovú sa zdá takmer nemožné. Napriek tomu sa nám to v minulosti podarilo, keďže jeden jej kúsok pobúril fanúšičky módnej ikony, a to aj napriek tomu, že bol ako vždy perfektne zladený so zvyškom outfitu. Reč je o koženej veste vo farbe burgundy, ktorú si ešte na jeseň obliekla k modrej blúzke, modrej koženej sukni v rovnakom odtieni a koženým čižmám, ktoré zas ladili s vestou.

Už vtedy fanúšikovia moderátorke odkázali, že jej tento outfit nevyšiel a koženú vestu prirovnali k „röntgenovej veste“. „Prepáčte, ale toto je hrôza,” znel napríklad jeden z komentárov. Moderátorka neskôr použila rovnaké čižmy v inom outfite a zdalo sa, že sú stálicou jej jesenného šatníka.

Teraz sa moderátorka rozhodla znova zo skrine vytiahnuť aj kritizovanú vestu. Zatiaľ čo v minulosti ju Soňa skombinovala s modrými odtieňmi a sukňou, pričom v jej outfite bolo viacero kožených prvkov, teraz sa rozhodla pre voľnejší a sviežejší jarný outfit. Kombinácia bielej a bordovej nie je u nej nič nezvyčajné, a preto stavila na osvedčenú klasiku.

Ani v tejto kombinácii však nemala vesta veľký úspech. V komentároch pod príspevkom zazneli slová ako: „Soni, ja by som namiesto koženej vesty niečo jarné, veselú háčkovanú vestičku.“ Z rady fanúšičky tak vyplývalo, že rovnako ako sa fanúšikom nehodila táto vesta na jeseň, nenašli jej miesto ani v jarnom šatníku. To však nie je všetko.

„Presne, ten plech čo má na sebe, je katastrofa,“ stálo v ďalšom komentári a táto fanúšička sa už nebála naplno vyjadriť kritiku. Po röntgenovej veste sme sa tak dočkali ďalšieho nemilého prirovnania.

„Súčasná móda vôbec nie je pekná,“ zhodnotila zas iná komentujúca pri pohľade na moderátorky Dámskeho klubu. Ako sme však spomenuli, Soňa sa nezvykne riadiť súčasnými trendmi v móde, ale vlastným vkusom a siaha po kúskoch, ktoré lichotia jej postave. Niet divu, že si z kritiky fanúšičiek nič nerobí, a keď nájde kúsok, v ktorom sa cíti dobre, nemá problém si ho dať na seba znova, aj keď si zaň vyslúžila posmešky.