Oznámila skvelú správu. Veľká novinka Sone Müllerovej, ktorá mnohých prekvapí, toto u nej nik nečakal

Foto: Instagram (muller.sona)

Jana Petrejová
„Zamakala" a výsledok je vonku. 

Pred pár dňami zverejnila STVR fotografie, ktoré zachytávajú moderátorské stálice Dámskeho klubu, vrátane Andrey Chabroňovej, Sone Müllerovej, Karin Majtánovej a Ivety Malachovskej. Ruku k dielu pridal tiež redaktor relácie a moderátor Slovenska v obrazoch a vznikol tak unikátny projekt, ktorý si zamilujú mnohé fanúšičky. 

Spomínané moderátorky sa pričinili o tvorbu publikácie, ktorú vytvorili pre svoje diváčky. Nedávno pokrstili dielo Môj Dámsky klub 2026, ktoré je spojením praktického kalendára a inšpiratívneho obsahu. Na publikácii sa podieľal Michal Slanička z STVR a okrem iných aj Soňa Müllerová, ktorá prezradila viac, ako píše Koktejl.

Bližšie k diváčkam vďaka projektu

Dielo je jedinečné v tom, že v ňom známe moderátorky odhaľujú svoje súkromie a spomínajú na detstvo, rodinný život a priateľstvá. Doteraz ich diváčky videli len na televíznych obrazovkách, no tentokrát ich spoznajú z inej stránky.

Dámsky klub je obľúbenou reláciou, preto možno predpokladať, že aj publikácia, ktorá je už v predaji na e-shope STVR, si nájde veľa čitateliek. Podľa Sone je tajomstvom úspechu jedna vec. „Myslím si, že taká tá naša pracovitosť, snaha a úsilie čo najviac mapovať, kopírovať ten ženský svet, aby si tam každá žena našla to svoje, aby sme si udržali pozornosť,“ uviedla moderátorka, ktorá ospevuje aj nový knižný diár.

Ten má k diváčkam oveľa bližšie než samotná relácia. „Sú tam naše príbehy, naše zážitky, naše skúsenosti, takže verím, že to ocenia naše diváčky, a že je to ďalšia naša snaha sa im priblížiť,“ pokračovala.

Publikácia má tiež bonus, ktorý už bol spomenutý. „Okrem toho, ako každá knižná publikácia, v ktorej je kalendár, tak si tam môžu robiť svoje vlastné poznámky, aj si sledovať, čo ich čaká a zároveň zažiť aj niečo z nášho života s nami, lebo my sme sa tam naozaj podelili o kus svojho súkromia,“ poznamenala Soňa, ktorú mnohí považujú za módnu ikonu.

