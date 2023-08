Jednej žene sa zapichla do „mäsa“: Túto bežnú vec si do auta za žiadnych okolností neberte, hrozia vám vážne poranenia

Iste ste už počuli o niekoľkých veciach, ktoré by ste v aute nemali robiť. Hitom každého leta sú nohy vyložené na palubnej doske, ktoré môžu v skutočnosti privodiť veľmi vážne zranenia, a to aj v nízkej rýchlosti. Okrem toho existuje niekoľko podobných rizikových činností, a tiež predmetov, ktoré by ste rozhodne do auta nosiť nemali.

Plastové spony do vlasov ako nebezpečná zbraň

Ako vyplýva z článku portálu Enjuris, jednou z najnebezpečnejších vecí, ktoré si do auta môžete vziať, je veľká spona do vlasov. V prvom momente asi nikomu nenapadne, že praktický doplnok pre dlhé vlasy môže vlastne spôsobiť vážne zranenia. Podľa dostupných informácií existuje niekoľko prípadov, kedy takáto spona poranila hlavu, pričom sú známe aj prípady, keď sa do nej doslova zapichla.

„Jedna žena opísala haváriu, pri ktorej sa jej takáto spona zasekla v zadnej časti hlavy, v podstate sa jej zapichla do mäsa,“ uvádza Enjuris. Iný prípad zase opisuje situáciu, v ktorej žene spona bránila v tom, aby si hlavu oprela o sedadlo a po menšej nehode aj slabší náraz kvôli zlej polohe hlavy spôsobil nepríjemné zranenia. Odborníci v takýchto prípadoch odporúčajú zvoliť elastické gumičky, prípadne ploché spony.