Jediným víťazom vojny na Blízkom východe je Rusko: Energie ponúka za skvelé ceny

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Útok na Irán
Costa varuje pred eskaláciou konfliktu.

Predseda Európskej rady António Costa v utorok uviedol, že jediným doterajším víťazom vojny na Blízkom východe je Rusko, ktoré využíva oslabenú pozornosť na vojnu na Ukrajine. Vojna v Iráne podľa neho postupne oslabuje postavenie Ukrajiny tým, že opovrhuje medzinárodným právom.

TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a Reuters. „Získava nové zdroje na financovanie svojej vojny proti Ukrajine, keď rastú ceny energií. Profituje z presmerovania vojenských kapacít, ktoré by inak mohli byť použité na podporu Ukrajiny,“ povedal Costa.

Viac z témy Útok na Irán:
1.
Irán predstavil svoju novú superzbraň: Balistická raketa Khyber má zvláštnu schopnosť a obrovský dolet
2.
Konflikt s Iránom sa blíži ku koncu, tvrdí Trump: Teherán to vidí inak, dostal varovanie
3.
Irán sa vysmieva vojenskej operácii USA. Reaguje tak na rastúce ceny ropy
Zobraziť všetky články (123)

Rusko podľa Costu využíva presun pozornosti na Blízky východ

Rusko podľa predsedu Európskej rady využíva zníženú pozornosť voči ukrajinskému frontu, keď sa do stredobodu pozornosti dostáva konflikt na Blízkom východe. Costa zdôraznil potrebu, aby Európska únia chránila medzinárodný poriadok založený na pravidlách, ktorý podľa neho v súčasnosti ohrozujú Spojené štáty. Potrebné je tiež, aby sa všetky strany konfliktu na Blízkom východe vrátili k rokovaciemu stolu.

Foto: SITA/AP

„Sloboda a ľudské práca nemôžu byť dosiahnuté prostredníctvom bômb. Jedine medzinárodné právo ich chráni,“ konštatoval. Zároveň uviedol, že je nutné zabrániť ďalšej eskalácii, pričom takýto vývoj ohrozuje Blízky východ, ale aj Európu a ďalšie regióny. Ochranu civilistov a jadrovej bezpečnosti označil za kľúčovú. EÚ podľa slov Costu stojí po boku dlho trpiaceho ľudu Iránu a podporuje jeho právo žiť v mieri a rozhodovať o svojej vlastnej budúcnosti.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Dodávky ropy pre Slovensko sú podľa SNS ohrozené: Pellegriniho vyzvali, aby začal niečo robiť

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Tip na film
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
1 na 1
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Útok na Irán
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Na nože
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac