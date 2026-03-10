Dodávky ropy pre Slovensko sú podľa SNS ohrozené: Pellegriniho vyzvali, aby začal niečo robiť

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Nina Malovcová
TASR
Energetická situácia si podľa SNS vyžaduje zásah prezidenta.

Koaličná SNS vyzvala prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby si plnil svoje štátnické povinnosti vo vzťahu k občanom, napríklad riešil otázku dodávok ropy. TASR o tom informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.

„V čase hroziacej energetickej krízy a problémov s dodávkami ropy vyzýva SNS prezidenta, aby ako hlava štátu kontaktoval prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského a urobil všetko pre to, aby sa dodávky ruskej ropy do spoločnosti Slovnaft obnovili,“ uviedla SNS.

Foto: TASR – Martin Baumann

SNS kritizuje prezidentovu účasť na paralympiáde

Strana poukázala na prezidentovu účasť na paralympiáde v Taliansku. Podľa národniarov je nesporným faktom, že počet členov delegácie prezidenta na zimných paralympijských hrách sa pomaly vyrovnáva počtu zúčastnených slovenských športovcov. „Používanie štátneho lietadla v čase, keď ho slovenskí občania potrebujú na návrat domov, považuje SNS za mimoriadne necitlivé a politicky neobhájiteľné,“ tvrdí ďalej SNS.

Zároveň verí, že Pellegrini bude v budúcnosti venovať väčšiu pozornosť aj významným medzinárodným fóram, akými sú napríklad stretnutia v Davose či Mníchovská bezpečnostná konferencia.

