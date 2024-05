Jeden z najdesivejších hororov všetkých čias dostane nové pokračovanie. Postará sa oň tvorca úspešných seriálov na Netflixe

Hovoria o ňom ako o tom najdesivejšom filme, aký kedy vznikol. Svojho času, teda v roku 1973, bol vo svojom žánri niečím novým, a aj preto sa stretol s nemalým úspechom. Netrvalo dlho a v nasledujúcich rokoch vznikli ďalšie pokračovania, no len máloktorému sa podarilo na slávu pôvodného filmu nadviazať. Zmeniť to mala novodobá trilógia, čo sa ale nestalo.

Štúdio Blumhouse, ktoré za oživením značky The Exorcist stálo s filmom Vyháňač diabla: Znamenie viery (The Exorcist: Believer) z minulého roka, sa rozhodlo, že plány s ďalšími dvoma filmami úplne zavrhne. Namiesto toho celú sériu zreštartuje – s novým príbehom a aj novým tvorcom, píše web Screen Crush.

Nový Vyháňač diabla pod taktovkou uznávaného režiséra

K tomuto kroku sa Blumhouse rozhodlo z dôvodu, že ich minuloročný pokus so Znamením viery prepadol ako u divákov, tak aj u kritikov. Do služby preto povolalo filmára Mika Flanagana. Ten má nového Vyháňača diabla nielen režírovať, ale má k nemu aj napísať scenár a snímku produkovať.

Flanagan je novodobou hororovou ikonou. V minulosti úspešne spracoval pokračovanie k ďalšiemu kultovému hororu Osvietenie (The Shining) – film Doktor Spánok (Doctor Sleep) sme v kinách mohli vidieť v roku 2019.

Okrem toho ale aj stál za vytvorením azda najúspešnejších hororových seriálov pre streamovaciu službu Netflix, konkrétne išlo o projekty The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor, Midnight Mass, The Midnight Club či The Fall of the House of Usher.

Podarí sa značku oživiť?

Blumhouse verí, že práve Flanagan dokáže značku The Exorcist opäť priviesť k veľkej sláve. Z toho, že dostal príležitosť pracovať práve na tomto projekte, má nesmiernu radosť. Ako totiž vo svojom vyhlásení prezradil, práve tento horor bol totiž dôvodom, prečo sa na filmársku dráhu vôbec dal.

Pôvodne ohlásené pokračovanie režiséra Davida Gordona Greena, ktorý režíroval aj veľmi vlažne prijaté Znamenie viery, napokon nevznikne vôbec.

