Patrí k najziskovejším filmom, mnohí dodnes veria, že je podľa skutočnosti: Kultový horor dostane ďalšie pokračovanie

Kultový horor Záhada Blair Witch patrí ku klenotom kinematografie z viacerých hľadísk. Najmä preto, že dokázal osviežiť hororový žáner novým prístup k tvorbe celovečerákov, naplno využil svoj potenciál a pri v podstate primitívnych nákladoch na výrobu, ktoré činili 60-tisíc dolárov, zarobil viac ako 240 miliónov. Uvedenie hororu do kín navyše sprevádzala vydarená reklamná kampaň, vďaka ktorej milióny divákov dodnes veria, že ide o film nakrútený podľa skutočnej udalosti.

Dokonalý klam – aj tak by sa dal opísať prvý diel kultového found footage hororu Záhada Blair Witch (The Blair Witch Project), ktorý divákov straší už od roku 1999. Film sa javí ako dokument troch študentov, ktorí odišli do lesov v Burkittsville v Marylande nakrútiť študentský film o tamojšej bosorke. V lese sa však stratili, pričom ich kamery stále nakrúcali. Po trojici sa akoby zľahla zem a jediné, čo sa podarilo v lese nájsť, boli videopásky z ich kamier. Tie sa rozhodli postrihať a uviesť do kín ako „skutočný príbeh“.

Jednoduchý námet, ktorý zarobil stovky miliónov

Všetko to bola ale len vydarená reklamná kampaň. Režiséri projektu ju dokonca vyšperkovali do takých detailov, že tváre ústrednej trojice hercov s nápismi „STRATILI SA“ povešali rôzne po Spojených štátoch. Aj preto každý uveril, že to, čo na plátne vidia, sú reálne záznamy z kamier mladých dokumentaristov a posledné dni ich života. Trojica mala dokonca údajne zakázané sa istý čas ukazovať na verejnosti, aby sa zážitok divákov znásobil.

Výroba prvej Záhady Blair Witch, keďže ide o found footage horor, pochopiteľne nebola nákladná. Za nakrúcanie dvojica tvorcov stojacich za nápadom – Daniel Meryck a Eduardo Sanchéz – zaplatila len 60-tisíc amerických dolárov. V kinách napokon film zarobil 248,6 milióna amerických dolárov. Snímka teda v prepočte za každý jeden dolár minutý na výrobu zarobila takmer 11-tisíc dolárov. A to nie je málo, čo pochopiteľne viedlo k tomu, že taký ziskový film musí dostať pokračovanie.

Film Záhada Blair Witch 2 (Book of Shadows: Blair Witch 2) už bol nakrútený „tradičným“ spôsobom, no divákov príliš nezaujal. Do kín bol uvedený v roku 2000. Dlhé roky tak značka zostala mŕtva, kým ju v roku 2016 neoživili opäť pokračovaním Blair Witch: 20 rokov potom (Blair Witch), ktoré sa ale opäť nestretlo s prílišným pochopením zo strany divákov. Originál tak zostáva jediným dobrým filmom v sérii, no aj to sa už možno čoskoro zmení, píše web Screenrant.

Štvrtá záhada

Produkčné spoločnosti Lionsgate a Blumhouse totiž pred pár hodinami informovali, že v pláne je štvrtý film v sérii. Ten má byť novým pohľadom na legendu o bosorke z Burkittsville. Zatiaľ ale nie je jasné, akú formu výroby tvorcovia pri nakrúcaní využijú a ani žiadne ďalšie detaily. Produkčne sa za film postaví Jason Blum, ktorý ako producent stál za viacerými vydarenými horormi. Spomenúť sa oplatí napríklad sériu Paranormal Activity, M3GAN, novodobú trilógiu Halloween a mnohé ďalšie.

Kto Záhadu Blair Witch 4 bude režírovať a kto si v nej zahrá hlavné úlohy, zatiaľ prezradené nebolo. Známy zatiaľ nie je ani dátum premiéry.