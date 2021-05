Pri jeho premietaní ľudia odpadávali, jedna žena aj potratila: Výrobu hororu Exorcista poznačil požiar aj vražda

Podľa mnohých uznávaných kritikov i prestížnych magazínov je tým najdesivejším hororom, aký kedy vznikol. Bol dokonca vôbec prvým hororom, ktorý kedy bol nominovaný na Oscara v kategórií Najlepší film. V roku 1974 ich mohol dokonca získať až 10, napokon sa mu ušli dva. Slávny film Vyháňač diabla (The Exorcist) divákov priťahuje svojím spracovaním, desivými scénami exorcizmu, no nemenej aj zvláštnymi udalosťami, ktoré sa počas jeho nakrúcania udiali.

Keď bol horor The Exorcist v roku 1974 vypustený do kín, stal sa najzárobkovejším filmom vtedajších čias. Toto prvenstvo si, samozrejme, udržať nedokázal, stále sa však môže pochváliť inými. Dvomi z prívlastkov sú “najdesivejší horor v dejinách kinematografie” a má aj nezničiteľnú nálepku s nápisom “prekliaty film”. Tak, ako totiž dej snímky samotnej naháňal hrôzu divákom, mali pred nakrúcaním príbehu o dievčine posadnutej démonom rešpekt aj samotní herci a celý filmový štáb.

Varovný prst od Boha – zahrávali sa diablom!

Dôvod bol prostý – ako mnohé iné produkcie, aj Exorcistu sprevádzali zvláštne nehody, ktoré podľa niektorých veriacich boli varovným prstom od Boha, že by film nikdy vzniknúť nemal a nikto by ho nemal vidieť. Práve kritika od silne veriacich jednotlivcov sa na tvorcov valila z každej strany a akoby film prekliala. Boli však všetky nehody na pľaci Exorcistu len obyčajnými náhodami alebo bol film skutočne prekliaty?

Viacerí diváci a milovníci tohto hororového klenotu veria, že aj všetky znepokojivé udalosti počas jeho nakrúcania dodávajú výslednému dielu na strašidelnosti. Už len fakt, že scenár snímky je inšpirovaný knihou autora Williama Petera Blattyho (sám scenár aj písal), ktorý príbeh napísal podľa skutočného prípadu chlapca údajne posadnutého démonom, nad celú vec nadnáša mrak úzkostlivého strachu. A aj toto všetko malo podľa niektorých snímku prekliať.

Režisér William Friedkin sa ale od tvorby filmu aj napriek podivným nehodám priamo na pľaci odradiť nedal, aj keď to napokon predĺžilo samotnú produkciu snímky o takmer štvrť roka (z pôvodných 109 dní sa nakrúcalo viac ako 200 dní). Aké divné udalosti však nakrúcanie hororu The Exorcist sprevádzali?

Zvláštny požiar na pľaci zničil takmer všetko

Bolo ich hneď niekoľko. Tých, nad ktorými mnohí len mávali rukou, boli bežné zranenia hereckej zostavy. So zraneným chrbtom s dlhou dobou liečenia odišli hneď dve hlavné herecké hviezdy – malá Linda Blair, ktorá stvárnila postavu posadnutej Regan a aj Ellen Burstyn, ktorá stvárnila jej matku.

Čo však znepokojilo tvorcov najviac a dodnes si to nevedia vysvetliť, je požiar, ktorý celý pľac zachvátil a spôsobil oneskorenie celej produkcie. Vypukol z doposiaľ nezistených príčin a zničil všetky postavené kulisy – až na jednu. Zrejme nikto nebude prekvapený, ale boli to práve kulisy detskej izby hlavnej hrdinky, v ktorej sa scéna s vyháňaním diabla a aj ďalšie hrôzy odohrávajú. To prišlo v nemalej miere divné aj tvorcom a istotne nejedného z členov štábu prepadol strach. Čo ak by predsa len klebety o prekliatí filmu boli napokon pravdivé a toto bolo jedno z varovaní, že film nemal nikdy vzniknúť?

Väčšina zo zainteresovaných ľudí na projekte si nad tým ale hlavu vonkoncom nelámala. Podobných nehôd sa na rôznych ďalších filmových pľacoch stalo viacero a potom tu bola aj možnosť predčasnej publicity, ktorá mohla pri uvedení snímky do kín poriadne zamiešať karty. A to sa napokon aj stalo. Nebol to však len podivný požiar v štúdiu, ale aj ďalšia nemilá vec, ktorá mohla uvedenie dnes už kultového hororu v kinách, naopak, ohroziť.

Herec spáchal chladnokrvnú vraždu

Stalo sa totiž aj niečo, čo by predpokladal len málokto. Krátko pred uvedením filmu sa médiami prehnala správa o beštiálnej vražde, ktorú mal spáchať herec Paul Bateson. Ten si v Exorcistovi zahral síce len malú úlohu zdravotníka, no ohroziť to mohlo celý film.

Bateson bol odsúdený „len“ za jednu vraždy – zabiť mal tesne pred premiérou filmu filmového kritika Addisona Verrilla. K tomuto činu sa dokonca aj priznal, aj keď polícii sa nikdy nepodarilo vypátrať motív, prečo to vôbec urobil. Špekuluje sa, že Bateson dokonca nezabil len tohto kritika. Na svedomí mal mať aj ďalšie vraždy, kvôli ktorým bol v hľadáčiku polície. Napokon ani toto však film samotný nijak neohrozilo a mohli ho uviesť v kinách.

Problémy aj po dokončení filmu

Ak si myslíte, že po dokončení filmu ho už nesprevádzali žiadne problémy, mýlite sa. Uvádzanie snímky totiž sprevádzala pomerne mohutná (na ten čas, samozrejme) reklamná kampaň, ktorá bola postavená na „skutočnom príbehu“ i nehodách, ktoré filmárov sprevádzali. Ku propagácii filmu tiež dopomohla aj reklamná antikampaň niektorých veriacich, v ktorej protestne vyhlasovali, že film velebí samotného Satana a jeho démonov, a v neposlednom rade aj znevažuje Boha.

Film tak chcel vidieť každý a toto želanie umocnili aj incidenty z prvých premietaní Exorcistu. Nový horor bol totiž podľa niektorých divákov tak desivý, až pri jeho sledovaní omdlievali a zvracali. Príznačné bolo aj pristavovanie sanitiek priamo pred kinami, pretože ľudí popadávala pri sledovaní nového hororu doslova hystéria. No len niektorí boli ochotní zájsť až tak ďaleko, že sa s filmovým štúdiom rozhodli súdiť.

Diváci pri projekciách odpadávali, jedna žena mala potratiť

Jeden z prvých divákov filmu počas premietania odpadol a pri páde zo sedačky si zlomil čeľusť. Veril, že keby nebol taký vystrašený, nestalo by sa mu to a keďže filmoví producenti divákov pred tak desivými scénami nevarovali, chopil sa neznámy mladík svojej príležitosti. Za ublíženie na zdraví zažaloval štúdio Warner Bros. a všetkých, ktorí za vznikom Exorcistu stáli. Štúdio sa s mužom dohodlo na mimosúdnom vyrovnaní a zaplatili mu odškodné v doposiaľ neznámej výške. Toto ale, samozrejme, nebol jediný prípad.

Tvorcov po dosledovaní filmu zažalovala aj istá žena, ktorá tvrdila, že kvôli desivými scénam potratila. Ako dopadlo toto obvinenie, ale nie je známe, no existuje silná pravdepodobnosť, že išlo len o jeden z mnohých výmyslov. Čo ale výmysly nie sú, boli názory veriacich na film. Tí tvrdili, že démon môže po dosledovaní filmu posadnúť kohokoľvek, pretože tvorcovia ním umožnili zlu dostať sa takýmto spôsobom ku ľudským dušiam a doslova ich skaziť.

Kvôli nepríjemnostiam pri premietaní i explicitným scénam sa ale do kín nikdy nedostala pôvodná verzia. Režisér William Friedkin musel film prestrihať, aby sa napokon mohol uviesť aspoň v tých amerických. Aj napriek tomu ale šlo, a dodnes ide, o jeden z najdesivejších filmov, aké kedy boli nakrútené a ktoré boli v niekoľkých krajinách, vrátane viac-menej otvorenej Veľkej Británie, zakázané. Prečo, to si môžete pozrieť na vlastné oči v snímke Vyháňač diabla. Odporúčame ju vo verzii Director’s Cut, ktorá je oproti pôvodnej kinoverzii dlhšia o 10 minút záberov.

Viac fotografií zo zákulisia nakrúcania hororu The Exorcist nájdete v galérii: