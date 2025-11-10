Je znechutená z toho, čo musela pred kamerami rozprávať. Herečka z Dunaja prehovorila o najhorších scénach pri natáčaní

Foto: Instagram.com/adrinovakov, TV Markíza

Jana Petrejová
Dunaj k vašim službám
Občas toho bolo na ňu už priveľa. 

Hoci patrí medzi nové postavy, ktoré sa stali súčasťou napínavého deja, vody stihla už poriadne rozvíriť. Ide len o začiatok, no už teraz je jasné, že krásnej Astrid padol Walter do oka. Jeho žena Helga tak má novú sokyňu, ktorú stvárňuje Adriána Novakov, no miestami to pre ňu nie je jednoduché.   

Sympatická brunetka sa venuje modelingu, vďaka ktorému veľa cestovala a dostala sa na miesta, kde iní ani len nevkročili. „Všetky tie lokácie a ten cirkus okolo sa niesli v takom inom duchu, takže to bolo úžasné,“ prezradila pozitívnu stránku modelingu v rozhovore pre Báječnú ženu.

Viac z témy Dunaj k vašim službám:
1.
Nedomyslené a nezmyselné. V Dunaji, k vašim službám sa nazbierali momenty, ktoré divákom kazia dojem z pozerania
2.
Tajomstvo zo zákulisia natáčania Dunaja odhalené: S Irenou to takmer skončilo inak, mala mať milenecký pomer s Alenkou
3.
To sa nedá pozerať, sťažujú sa diváci Dunaja. Nedávna scéna pre nich bola poslednou kvapkou, posielajú tvrdé odkazy
Zobraziť všetky články (260)

Kedy začala s herectvom?

Dnes sa Adriána Novakov venuje modelingu už pomenej, keďže herectvo jej zaberá veľa času. Avšak ponuky zo zahraničia stále prichádzajú a otvára sa jej nový trh. Na rozdiel od iných žien nemá vo svojich 38. rokoch na tvári žiadny botox.

„Keď som začínala, kampane na krémy pre 45-ročné ženy fotili dievčatá, ktoré mali šestnásť – sedemnásť rokov. Páči sa mi, že ten trend sa zmenil a už ženy fotia v podstate tú skutočnú vekovú kategóriu, v ktorej sa aj nachádzajú,“ uviedla Adriána, ktorá bude fotiť aj okolo 40.

K herectvu pričuchla už v mladosti. „Keď som v tínedžerskom veku začínala s modelingom, natáčala som veľa reklám, robila som komparz a epizódne postavy do rôznych filmov. Ja som k tomu vždy inklinovala, cítila som sa pred kamerou slobodnejšia ako pred fotoaparátom,“ priznala herečka, ktorej modeling zaberal väčšinu času.

Neblahý vplyv na súkromie

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Kapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte. Toto bolelo najviacKapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte. Toto bolelo najviac
Mohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcovMohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcov
Najnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniazeNajnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze
Bývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiťBývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiť
Režisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčovýRežisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčový
Nútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal miliónyNútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal milióny
Exkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvekExkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvek
Ubytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoroUbytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoro
Zaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo priečiZaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo prieči
Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?
Najnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbouNajnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbou
Budú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponukyBudú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponuky

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac