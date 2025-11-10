Je znechutená z toho, čo musela pred kamerami rozprávať. Herečka z Dunaja prehovorila o najhorších scénach pri natáčaní

Hoci patrí medzi nové postavy, ktoré sa stali súčasťou napínavého deja, vody stihla už poriadne rozvíriť. Ide len o začiatok, no už teraz je jasné, že krásnej Astrid padol Walter do oka. Jeho žena Helga tak má novú sokyňu, ktorú stvárňuje Adriána Novakov, no miestami to pre ňu nie je jednoduché.
Sympatická brunetka sa venuje modelingu, vďaka ktorému veľa cestovala a dostala sa na miesta, kde iní ani len nevkročili. „Všetky tie lokácie a ten cirkus okolo sa niesli v takom inom duchu, takže to bolo úžasné,“ prezradila pozitívnu stránku modelingu v rozhovore pre Báječnú ženu.
Kedy začala s herectvom?
Dnes sa Adriána Novakov venuje modelingu už pomenej, keďže herectvo jej zaberá veľa času. Avšak ponuky zo zahraničia stále prichádzajú a otvára sa jej nový trh. Na rozdiel od iných žien nemá vo svojich 38. rokoch na tvári žiadny botox.
„Keď som začínala, kampane na krémy pre 45-ročné ženy fotili dievčatá, ktoré mali šestnásť – sedemnásť rokov. Páči sa mi, že ten trend sa zmenil a už ženy fotia v podstate tú skutočnú vekovú kategóriu, v ktorej sa aj nachádzajú,“ uviedla Adriána, ktorá bude fotiť aj okolo 40.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
K herectvu pričuchla už v mladosti. „Keď som v tínedžerskom veku začínala s modelingom, natáčala som veľa reklám, robila som komparz a epizódne postavy do rôznych filmov. Ja som k tomu vždy inklinovala, cítila som sa pred kamerou slobodnejšia ako pred fotoaparátom,“ priznala herečka, ktorej modeling zaberal väčšinu času.
Nahlásiť chybu v článku