Renáta Názlerová vracia úder. Pre škandál s rezňom v šou Bez servítky sa diváci obrátili proti nej, ona sa bráni kritike

Dlhšie sa neukázala na televíznych obrazovkách. Dovtedy bola aktívna na sociálnych sieťach a venovala sa svojim fanúšikom, s ktorými rozoberala rôzne témy. Tým je stále verná, no ako vyšlo na povrch, tak ako ju niektorí ľudia majú radi, iní ju príliš nemusia. Súhlas s účinkovaním v kuchárskej šou Bez servítky znamenalo začiatok kritiky a diskusií, z ktorých moderátorka a životná koučka zrejme príliš nadšená nie je.

Hoci sa týždeň, kedy medzi hostí patrila aj Renáta Názlerová, skončil, stále na sociálnych sieťach rezonuje, čo sa v známej šou udialo. Nový týždeň začala televízna sudkyňa, ktorá síce zaujala svojím menu a predviedla skvelé kuchárske umenie, no zároveň prekvapila programom. Bohužiaľ, nedá sa povedať, že pozitívne. Väčšina jej hostí ostala v nemom úžase a sociálne siete zaplavili komentáre ľudí, ako to moderátorka preháňa. Renáta sa venuje vešteniu, za čo ju mnohí odsúdili, keďže vraj zo seba robí samozvanú odborníčku.

Najprv šokovala programom, potom rezňom

Záľuba, ktorej sa Renáta venuje, nebola jedinou vecou, ktorá mnohých dorazila. Aby toho nebolo málo, stalo sa ešte niečo, čím na seba upútala pozornosť. Keď sa varilo u kulturistu Tomáša, Renáta si priniesla so sebou rezeň ako poistku, aby sa najedla, keby mu to náhodou nevyšlo. Zdá sa, že moderátorka nemá naozaj problém s ničím, a keď sa jej niečo nepáči, okamžite to dá najavo. Nebála sa vytiahnuť rezeň po tom, čo sa dozvedela, že v dezerte sú orechy, ktoré pre ňu predstavujú problém, keďže je na ne alergická.

Diváci zhejtovali ju i celú reláciu