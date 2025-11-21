Je to hnusná postava, ale hrala sa mu dobre. Herec z Dunaja prehovoril o chladnom Adamovi a priznal, čo prinesie do deja

Do najdramatickejšej série vstúpila nová postava, ktorá poriadne zamieša kartami. Adam Dušek je brat Evy Dušekovej, ktorá zomrela pri bombardovaní Bratislavy a chce si osvojiť to, čo mu patrí. Reč je o jej dcére, teda o jeho neteri, ktorú chce získať a nebojí sa použiť aj praktiky, ktoré mnohým nemusia byť po chuti.
Človek sa pýta, ako je možné, že sa herec Martin Klinčúch, ktorý hviezdil v seriáli Mama na prenájom a zo šou Tvoja tvár znie povedome vyšiel ako víťaz, objavuje v Dunaji, k vašim službám až teraz. Gardistická uniforma mu totiž sadla ako uliata a jeho miestami chladný a drsný pohľad naháňa divákom zimomriavky. Do neľahkej doby sa dokonale hodí, hoci na začiatku, keď dostal ponuku stvárniť Adama Dušeka, mal rešpekt, no zároveň sa tešil, ako prezradil v Teleráne.
Bolo to preňho príjemné natáčanie
Už je to nejaký čas, čo sa mladý herec neukázal na televíznych obrazovkách. „Po dlhšom čase, kedy som nič netočil, venoval som sa škole a divadlu, to bolo také príjemné ozvláštnenie môjho života. Je to brutálny projekt, takže som sa z toho veľmi tešil,“ priznal svoje dojmy potom, čo mu zavolali z televízie ohľadom záujmu o účinkovanie v seriáli. Na druhej strane sa bál a neobišla ho ani tréma.
Vstúpil už do zabehnutého kolektívu a mal strach, že im to tam pokazí alebo, že nezapadne. „Ale našťastie som točil aj s mladými ľuďmi, aj s kamarátmi, čiže to všetko bolo strašne príjemné,“ ozrejmil umelec, podľa ktorého jeho postava nerobí v seriáli žiadne veľké zlé veci, ide len o prirodzené postupy, pomocou ktorých si chce vziať to, čo mu patrí, teda svoju neter.
Pri túto rolu si musel nielen naštudovať scenár, no tiež si trošku rozšíril svoje obzory. „Príprava bola celkom zaujímavá, lebo som si musel popozerať všetky možné veci ohľadom druhej svetovej vojny na Slovensku a ohľadom Hlinkovej gardy,“ priznal sa Martin, ktorý sa však vôbec nesťažuje. „Ten scenár bol napísaný celkom príjemne a od začiatku som vedel, o čo Adamovi ide, aj som si to nejako spojil s tým jeho charakterom. Celkom príjemne sa to robilo. Áno, je to hnusná postava v rámci kontextu doby, ale hralo sa to celkom fajn,“ vyšiel s pravdou von.
