Je to hnusná postava, ale hrala sa mu dobre. Herec z Dunaja prehovoril o chladnom Adamovi a priznal, čo prinesie do deja

Foto: TV Markíza

Jana Petrejová
Dunaj k vašim službám
V novej role sa cítil celkom dobre.

Do najdramatickejšej série vstúpila nová postava, ktorá poriadne zamieša kartami. Adam Dušek je brat Evy Dušekovej, ktorá zomrela pri bombardovaní Bratislavy a chce si osvojiť to, čo mu patrí. Reč je o jej dcére, teda o jeho neteri, ktorú chce získať a nebojí sa použiť aj praktiky, ktoré mnohým nemusia byť po chuti. 

Človek sa pýta, ako je možné, že sa herec Martin Klinčúch, ktorý hviezdil v seriáli Mama na prenájom a zo šou Tvoja tvár znie povedome vyšiel ako víťaz, objavuje v Dunaji, k vašim službám až teraz. Gardistická uniforma mu totiž sadla ako uliata a jeho miestami chladný a drsný pohľad naháňa divákom zimomriavky. Do neľahkej doby sa dokonale hodí, hoci na začiatku, keď dostal ponuku stvárniť Adama Dušeka, mal rešpekt, no zároveň sa tešil, ako prezradil v Teleráne.

Viac z témy Dunaj k vašim službám:
1.
Stále má čo ponúknuť. Scenáristka Dunaja odhalila, kam smeruje seriál a s ktorými postavami môžu diváci rátať i naďalej
2.
Prezradila ako vznikla kniha o Dunaji. Evita Twardzik nechala nahliadnuť divákov za oponu tvorby a priznala jednu vec
3.
Diváci Dunaja si opäť našli dôvod sťažovať sa na postavu Nely Pociskovej. Herečka zareagovala na ich ironické otázky
Zobraziť všetky články (266)

Bolo to preňho príjemné natáčanie

Už je to nejaký čas, čo sa mladý herec neukázal na televíznych obrazovkách. „Po dlhšom čase, kedy som nič netočil, venoval som sa škole a divadlu, to bolo také príjemné ozvláštnenie môjho života. Je to brutálny projekt, takže som sa z toho veľmi tešil,“ priznal svoje dojmy potom, čo mu zavolali z televízie ohľadom záujmu o účinkovanie v seriáli.  Na druhej strane sa bál a neobišla ho ani tréma.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Teleráno (@telerano)

Vstúpil už do zabehnutého kolektívu a mal strach, že im to tam pokazí alebo, že nezapadne. „Ale našťastie som točil aj s mladými ľuďmi, aj s kamarátmi, čiže to všetko bolo strašne príjemné,“ ozrejmil umelec, podľa ktorého jeho postava nerobí v seriáli žiadne veľké zlé veci, ide len o prirodzené postupy, pomocou ktorých si chce vziať to, čo mu patrí, teda svoju neter.

Pri túto rolu si musel nielen naštudovať scenár, no tiež si trošku rozšíril svoje obzory. „Príprava bola celkom zaujímavá, lebo som si musel popozerať všetky možné veci ohľadom druhej svetovej vojny na Slovensku a ohľadom Hlinkovej gardy,“ priznal sa Martin, ktorý sa však vôbec nesťažuje. „Ten scenár bol napísaný celkom príjemne a od začiatku som vedel, o čo Adamovi ide, aj som si to nejako spojil s tým jeho charakterom. Celkom príjemne sa to robilo. Áno, je to hnusná postava v rámci kontextu doby, ale hralo sa to celkom fajn,“ vyšiel s pravdou von.

Čo si nevie predstaviť, že by nastalo v realite?

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiťJedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiť
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojnyPoliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojny
Strávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vecStrávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vec
Šéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravieŠéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravie
Lovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problémLovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problém
Izba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamaloIzba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamalo
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiťAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiť
Na nitrianskej univerzite s internátom opäť došlo k evakuácii, študenti mali práve výučbu. Zistili sme, čo sa staloNa nitrianskej univerzite s internátom opäť došlo k evakuácii, študenti mali práve výučbu. Zistili sme, čo sa stalo
Patrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritikePatrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritike
Nebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny PoliakovNebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny Poliakov
Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firmaGabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firma
Ivana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v TatráchIvana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac