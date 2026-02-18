Janka Kovalčíková radikálne zmenila imidž: V krátkych čiernych vlasoch ju fanúšikovia nespoznali

Herečka, ktorá sa stala známou vďaka svojim rolám v seriáloch ako Oteckovia, Chatári či Dunaj, k vašim službám, pred pár dňami zverejnila na sociálnej sieti sériu fotografií, ktorá mnohých veľmi prekvapila. Známu tvár slovenského šoubiznisu diváci často spájajú s jej prirodzeným štýlom, no tentoraz na sebe niečo zmenila.
Janka Kovalčíková sa chystá momentálne na moderátorskú úlohu pripravovanej tanečnej šou Let’s Dance po boku Adama Bárdyho, čo je pre ňu nová a vzrušujúca rola. Tento krok ukazuje, že okrem hereckej kariéry je stále otvorená novým výzvam. A zrejme aj tým, ktoré sa týkajú zovňajšku.
Prekvapila zverejnenou selfie
Jej premena je dôkazom, že za úsmevom a kamerou sa skrýva žena, ktorá sa nebojí meniť a skúšať veci, na ktoré nie je zvyknutá. Potvrdila to zverejnenou fotografiou, na ktorej sú viaceré zábery. Tie zachytávajú Janku a herečku Anežku Petrovú, ktoré trošku zapózovali a spravili si selfies.
Umelkyňa je známa svojím jemným a ženským vzhľadom, prirodzenosťou a hnedými polodlhými vlasmi. Tentokrát sa ukázala v krátkych čiernych vlasoch, čo je výrazná odchýlka od jej doterajšieho štýlu.
Fanúšikovia tak majú možnosť vidieť odvážnejšiu a výraznejšiu stránku svojej osobnosti. Tento krok je pre mnohých prekvapujúci, pretože jej priaznivci sú zvyknutí na jej typický účes a jemné farebné tóny.
