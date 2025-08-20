Jackpot, aký tu ešte nebol: Euromilióny priniesli rekordnú výhru, hráč nemusí do konca života pohnúť prstom

Ilustračná snímka: Unsplash

Nina Malovcová
Najväčší jackpot v histórii padol práve teraz.

Šťastie, ktoré mení život od základov. Vo Francúzsku padol jackpot Euromiliónov v hodnote 250 miliónov eur. Ide o absolútne najväčšiu sumu, akú bolo možné v tejto hre vyhrať a prvýkrát sa vôbec súťažilo o štvrť miliardy eur.

O výnimočnej výhre informoval denník Le Parisien. Jackpot padol v utorok 19. augusta a prekonal všetky doterajšie rekordy vo Francúzsku aj väčšinu rekordov v celej Európe.

Čísla, ktoré priniesli bohatstvo

Výherná kombinácia mala podobu čísel 24, 31, 34, 41 a 43, pričom rozhodujúce boli aj hviezdy s číslami 6 a 8. Presne táto zostava premenila tiket na rozprávkový majetok. Ešte 15. augusta bolo v hre 234 miliónov eur. Keďže vtedy nikto nevyhral, jackpot narástol až na historické maximum 250 miliónov eur, ktoré sa podarilo získať práve tento týždeň.

Prekonané rekordy

V júni tohto roku sa rovnaká suma 250 miliónov eur ušla výhercovi v Írsku. Predtým držal rekord Rakúšan, ktorý si odniesol 243 miliónov. Francúzsky rekord bol doteraz 220 miliónov a patril hráčke z Francúzskej Polynézie, ktorá v roku 2021 vyhrala pri svojom úplne prvom tikete.

Ak by si výherca chcel celú výhru užívať a rozhadzovať každý deň až do konca života, mohol by si dovoliť minúť približne 25-tisíc eur denne počas viac než 27 rokov.

Ak máte pocit, že hazard negatívne zasahuje do vášho života, o pomoc môžete požiadať na bezplatnej linke 0800 131 000
