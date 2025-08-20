Vláda odvolala splnomocnenca vo veci Gabčíkova: Ten upozornil, že nie je zrejmé, ako vláda zabezpečí kontinuitu v rokovaniach

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Lucia Mužlová
TASR
Bol automaticky aj členom vládnej delegácie rokujúcej s Maďarskom o vykonaní rozsudku súdu a nie je zrejmé, ako vláda zabezpečí kontinuitu.

Vláda v stredu odvolala Metoda Špaceka z funkcie jej splnomocnenca v konaní pred Medzinárodným súdnym dvorom v Haagu vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros. Vysvetlila, že v konaní neplánuje pokračovať. Hovorila o neopodstatnenosti.

Upozornila pritom na to, že vládny kabinet v roku 1998 požiadal o dodatočný rozsudok v konaní, keďže Maďarsko vtedy nechcelo implementovať ten zo septembra 1997, no v roku 2017 požiadal o „späťvzatie“ žiadosti a ukončenie konania.

Foto: Maksym Kozlenko, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

„Meritórne právne otázky boli vyriešené v rozsudku z 25. septembra 1997. Žiadosť SR z roku 1998 o vydanie dodatočného rozsudku je neaktuálna, prekonaná a stratila svoje opodstatnenie, keď SR v roku 2017 žiadala o ukončenie konania, s čím maďarská strana súhlasila, pričom strany sporu odvtedy neurobili vo veci žiadny úkon,“ skonštatovala. Ďalšiu osobu na post nevymenovala.

Ako budú pokračovať rokovania s Maďarskom?

Špaček v reakcii vyjadril súhlas s argumentom vlády, že konanie pred súdom je už ukončené bez aktivít vo vzťahu k Medzinárodnému súdnemu dvoru, no upozornil na ďalšie právomoci vyplývajúce zo štatútu splnomocnenca. „Ten bol automaticky aj členom vládnej delegácie rokujúcej s Maďarskom o vykonaní rozsudku v kauze Gabčíkovo – Nagymaros. A dnes vôbec nie je zrejmé, ako bude v týchto rokovaniach zabezpečená medzinárodnoprávna odborná kontinuita, keďže súčasná vláda v rokovaniach s Maďarskom uprednostňuje namiesto dlhoročnej odbornej expertízy externé služby svojich spriaznených advokátov bez akýchkoľvek medzinárodnoprávnych skúseností,“ poznamenal.

Svoje odvolanie preto označil za ďalší prejav degradácie odborných kapacít v štátnych inštitúciách. „Osobitne v oblasti medzinárodného práva na rezorte diplomacie, kde medzinárodné právo existuje už len vo floskulách tlačových správ,“ skonštatoval. Deklaroval, že post splnomocnenca vykonával striktne v záujme Slovenska, apoliticky, odborne a bez nároku na akúkoľvek odmenu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Obrat o 180 stupňov: Znižovanie počtu krajov už zrazu nie je téma, tvrdí Huliak. Chcel…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádhernéNavštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádherné
Ľudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahneĽudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahne
Influenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšieInfluenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšie
10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich
Ivanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefungujeIvanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje
Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €
Navštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádržiNavštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádrži
Makety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnesMakety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnes
Panamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstvaPanamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstva
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekonáWoodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Pivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problémPivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problém
Bola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár HamšíkBola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár Hamšík

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac