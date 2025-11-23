Izrael zaútočil na Bejrút, hlásia desiatky zranených: Podľa ozbrojených síl bol útok zameraný na kľúčového teroristu Hizballáhu

Aktuálna správa
Petra Sušaninová
TASR
Príkaz vydal izraelský premiér Benjamin Natanjahu.

Izraelská armáda v nedeľu oznámila, že v libanonskom hlavnom meste Bejrút podnikla útok na vysokopostaveného člena Iránom podporovaného libanonského militantného hnutia Hizballáh, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

„Pred chvíľou vykonala izraelská armáda presný útok zameraný na kľúčového teroristu Hizballáhu v Bejrúte,“ uviedli ozbrojené sily Izraela v krátkom vyhlásení. Na nedeľňajší úder v Berjúte dal príkaz izraelský premiér Benjamin Natanjahu. Podľa vyhlásenia jeho úradu bol cieľom tohto útoku „šéf generálneho štábu“ Hizballáhu.

Foto: SITA/AP

Izrael je odhodlaný dosiahnuť svoje ciele

„Pred chvíľou, v srdci Bejrútu, izraelská armáda (IDF) zaútočila na náčelníka štábu Hizballáhu, ktorý viedol budovanie a prezbrojovanie (tejto) teroristickej organizácie,“ uvádza sa v krátkom vyhlásení s dodaním, že Netanjahu „nariadil útok“. „Izrael je odhodlaný konať tak, aby dosiahol svoje ciele, všade a vždy,“ uvádza sa podľa AFP ďalej vo vyhlásení.

Izraelský útok na južné predmestia Bejrútu v nedeľu zabil jednu osobu, kým 21 ďalších ľudí utrpelo zranenia, uviedlo libanonské ministerstvo zdravotníctva. Rezort vo vyhlásení dodal, že ide o „predbežné údaje“. Izrael počas uplynulého týždňa opakovane zaútočil na susedný Libanon, pričom armáda v sobotu uviedla, že zasiahla vojenské zariadenia Hizballáhu.

