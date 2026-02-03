Neexistuje nič, čo nejedáva: Iveta Malachovská sa neobmedzuje, tajomstvo jej premeny spočíva v niečom inom

Každý už postrehol, že moderátorka a dlhoročná tvár slovenských televíznych obrazoviek prešla výraznou transformáciou. Ľudia si všimli jej nový vzhľad, ku ktorému sa doteraz vyjadrujú na sociálnych sieťach. Zakaždým, keď sa objaví na Instagrame fotografia moderátorky z natáčania Dámskeho klubu, ľudia si neodpustia poznámky k jej postave.
V poslednej dobe je moderátorkine meno prepierané hlavne pre chudnutie a životný štýl. Pred rokom sa totiž Iveta Malachovská rozhodla skoncovať so starým životom a privítala nový, v ktorom dáva seba na popredné miesto v rebríčku a stará sa o seba toľko ako nikdy predtým. Ako sama niekoľkokrát zdôraznila a uviedla najnovšie aj pre Evu, na rozdiel od mnohých trendov vo svete diét nehovorí o drastických zákrokoch alebo krátkodobých plánoch, ale o premyslenej zmene stravovacích návykov a životného štýlu, ktorý jej priniesol energiu aj lepší pocit zo seba samej.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Jedáva až poobede
Hoci to už sama uviedla na pravú mieru, stále si ľudia kladú otázku, či si nepomohla s Ozempicom. Mnohým sa totiž zdá, že schudla príliš rýchlo a zmena je viac než viditeľná. A čo na to Iveta? „Už som sa k tomu niekoľkokrát vyjadrovala, takže sa mi to zdá absurdné. Nie, nie je za tým Ozempic,“ zdôraznila pre spomínaný portál. Iveta si stojí za tým, že kľúčom sú menšie porcie a pravidelný pohyb.
Moderátorka je na seba pyšná. „Jem dvakrát za deň polovičné porcie a plávam trikrát do týždňa. Robím 44 dĺžok, čo je nejaké dva kilometre,“ prezradila a zároveň ozrejnila, že jej stačí toľko jedla každý deň. Môže za to plávanie, ktorým začína deň, aj preto má chuť na niečo až okolo jednej. „Keď vysielam, jem až o pol tretej a všetko sa to takto posúva,“ objasnila.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Ako ďalej priznala, počas vianočných sviatkov pribrala o jedno kilo, no to jej neurobilo žiadne vrásky. „V priebehu týždňa, keď som sa vrátila do svojho režimu, som ho dala dole. Chce to disciplínu, obrovskú,“ poznamenala Iveta, ktorá povzbudzuje ľudí, ktorí sa na to dajú. „Skúste na sebe zapracovať, stojí to za to,“ dodala.
Nahlásiť chybu v článku