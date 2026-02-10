Zboril veľký mýtus o dlhých vlasoch. Kaderník Igor Novosad prezradil, ako dosiahnuť účes, po ktorom ženy túžia

Pre mnohé ženy sú dlhé vlasy symbolom ženskosti, slobody a prirodzenej krásy. Túžba po nich často vzniká už v mladosti a s vekom sa mení na vedomé rozhodnutie – nechať si vlasy dorásť. Dlhé vlasy nie sú len estetickou voľbou, ale aj osobným vyjadrením trpezlivosti, starostlivosti a vzťahu k sebe samej. Práve preto po nich túži toľko žien – nie pre dĺžku samotnú, ale pre pocit, ktorý so sebou nesú.
Jednoducho povedané, dlhá koruna krásy je ženská. Nie je to však len o tom, nechať ich len tak a celý rok nevkročiť do kaderníctva, aby vám narástla hriva. Upozorňuje na to kaderník Igor Novosad, podľa ktorého nie sú pekné dlhé vlasy len o dĺžke.
Aké účesy odporúča?
Ako prezradil odborník na svojom Instagrame, dlhé vlasy sú o spomínanej starostlivosti, trpezlivosti a rozhodnutí venovať im čas. „Dlhé vlasy neklamú – ukážu každý detail práce kaderníka aj majiteľky. Ak sú zdravé, hovoria o rovnováhe. Ak sú zanedbané, prezradia to okamžite,“ uviedol na sociálnej sieti. Ďalej pokračoval, že nie je pravda, že dlhé vlasy „len rastú“.
Mnohé ženy túžia po dlhej korune krásy v priebehu pár týždňov. „Pekné dlhé vlasy sa tvoria po milimetroch. Pravidelným zastrihávaním, správnou domácou úpravou, rešpektom k ich štruktúre. Každý vlas má pamäť – pamätá si horúčavu, chémiu aj láskavosť, s akou sa ho dotýkame,“ doplnil Igor Novosad, ktorý tým naznačil, že je nevyhnutné sa o ne náležite starať.
K slovám o dlhej korune krásy tiež pripojil video, v ktorom ukázal štyri rôzne fotografie s rôznymi dlhými vlasmi, ktoré sú jeho odporúčania pre účesy na tento rok. Na prvej bola majiteľka hustej tmavo-hnedej hrivy s postupne zostrihanými pramienkami, ktorú označil odborník za veľmi modernú. Nasledoval účes, taktiež postupne zostrihaný, no pod kľúčnu kosť s ostrihanou ofinou v línii očí. „Je možné tento účes nosiť aj pri jemných vlasoch,“ povedal Igor Novosad.
Na tretej fotografii bola žena s kratšou ofinou pri koreni vlasov a hustou prestrihanou korunou krásy s čokoládovo-gaštanovou farbou a s dĺžkou pod kľúčnu kosť. Štvrtý účes bol podobný, s tým rozdielom, že mal jemne padajúcu predĺženú ofinu a boky jemne zastrihnuté. Kaderník spomenul, že je tiež vhodný pre jemné vlasy.
