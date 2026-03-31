Ďalší Slováci mali dostať dávku už od zajtra. Napokon je všetko inak, ešte si počkajú

Okruh osôb, ktoré majú nárok na dávku ošetrovné (OČR) sa bude rozširovať až od júla. Národná rada (NR) SR na marcovej schôdzi posunula termín účinnosti novely zákona o sociálnom poistení, ktorá rozširuje okruh osôb s nárokom na krátkodobé aj dlhodobé ošetrovné, z 1. apríla na 1. júla 2026. Informovala o tom Sociálna poisťovňa.
Podľa novelizovanej legislatívy sa rozšíri okruh osôb s nárokom na krátkodobé aj dlhodobé ošetrovné o chorú manželku/manžela rodiča alebo osvojiteľa, ako aj o chorých osvojiteľov a ich príbuzných.
Nová právna úprava tiež zjednoduší postup pri striedaní členov rodiny počas dlhodobého ošetrovania chorého člena rodiny. Pri 90-dňovej dávke ošetrovné sa poistenci pri starostlivosti o chorého budú môcť po 30 dňoch vystriedať. Vybaviť to bude možné už aj cez elektronický formulár, nebude teda treba navštevovať a žiadať o potvrdenie ošetrujúceho lekára chorého.
„Uvedené platí iba v prípadoch, ak lekár potvrdí potrebu dlhodobej osobnej starostlivosti už elektronicky. Pokým lekár nepristúpi k elektronickému potvrdzovaniu potreby dlhodobej osobnej starostlivosti elektronicky, používajú sa tlačivá a uplatňujú sa postupy platné v súčasnosti,“ prízvukovala Sociálna poisťovňa.
Nárok si budú môcť uplatniť aj ďalší poistenci
S účinnosťou od 1. júla 2026 zákon spresňuje definíciu okruhu osôb, ktorým vzniká nárok na krátkodobé aj dlhodobé ošetrovné a aj ju rozširuje. Sociálna poisťovňa pripomenula, že po novom si budú môcť po splnení zákonných podmienok nárok na ošetrovné uplatniť aj poistenci, ktorí sa budú osobne a celodenne starať a ošetrovať chorého osvojiteľa (nevlastného rodiča), chorého osvojiteľa manžela alebo manželky či chorého manžela alebo manželku rodiča alebo osvojiteľa (otčima, macochu).
„Nová právna úprava tak zabezpečuje rovnaký prístup k poskytovaniu ošetrovného z pohľadu osvojeného dieťaťa ako poistenca pri ošetrovaní uvedeného okruhu osôb. V praxi sa však touto zmenou zásadne nič nemení, keďže osvojiteľ má voči osvojencovi postavenie rodiča. Po osvojení je osvojiteľ zapísaný do rodného listu dieťaťa ako jeho rodič, čo už verejné registre, vrátane Sociálnej poisťovne, zohľadňujú pri overovaní rodinných väzieb. Nový okruh osôb, ktorý bude môcť čerpať ošetrovné, budú poistenci, ktorí sa budú starať o chorého manžela alebo manželku rodiča/osvojiteľa,“ vysvetlila Sociálna poisťovňa.
Novela tiež upravuje dlhodobé ošetrovné
Doposiaľ pri striedaní sa v starostlivosti o ošetrovaného musel lekár ošetrovanej osoby ukončiť poskytovanie ošetrovania prvému poistencovi a následne potvrdiť poskytovanie dávky ďalšiemu poistencovi. V súčasnosti je striedanie poistencov pri ošetrovaní chorého možné spravidla najskôr po uplynutí 30 dní.
Podľa novej právnej úpravy, platnej od júla, ak lekár potvrdí potrebu dlhodobej osobnej starostlivosti vytvorením elektronického záznamu v Elektronickej zdravotnej knižke občana, striedanie poistencov už nebude potvrdzovať lekár. Poistenci sa budú môcť vystriedať naďalej spravidla po 30 dňoch ošetrovania, avšak ten, kto aktuálne ošetruje chorého bude musieť súhlasiť s ukončením ošetrovania, až potom bude môcť ošetrovanie prevziať ďalší poistenec.
Nahlásiť chybu v článku