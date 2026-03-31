V pluse 268 miliónov eur: Banka, ktorá má pobočku aj na Slovensku, uzavrela rok s historicky najvyšším ziskom

peniaze

Ilustračná foto: Unsplash

Klaudia Oselská
TASR
Čisté výnosy z poplatkov a provízií banky vzrástli.

J&T Banka uzavrela rok 2025 s historicky najvyšším konsolidovaným čistým ziskom vo výške 268 miliónov eur, čo predstavovalo medziročné zvýšenie o 3,2 %. Banke sa pritom darilo vo všetkých hlavných oblastiach podnikania, teda v korporátnom a investičnom bankovníctve aj v privátnom bankovníctve a správe majetku, informovala v utorok PR manažérka Veronika Belušková.

Čisté výnosy z poplatkov a provízií banky vzrástli

Významným faktorom podporujúcim ziskovosť banky je podľa nej rast poplatkov za správu majetku. Jeho objem medziročne vzrástol o 54 % na 16 miliárd eur. Čisté výnosy z poplatkov a provízií banky v minulom roku vzrástli o 44 % na 189 miliónov eur.

Úvery a ostatné pohľadávky voči klientom sa vlani medziročne výrazne nezmenili a ich objem presiahol 109 miliárd korún. Podiel nevýkonných expozícií medziročne klesol z 2,94 % na 2,38 %. Celková kapitálová pozícia banky dosiahla ku koncu minulého roka 21,83 %, čo výrazne prevyšuje regulátorom požadované limity, zdôraznila Belušková.

Ilustračná foto: Unsplash

„Veríme, že úlohou banky našej veľkosti nie je len ponúknuť dobré produkty, ale aj dokázať rozpoznať príležitosti skôr, než sa stanú mainstreamom, a pretvoriť ich na konkrétne investičné riešenie.

Chceme byť sprievodcom klientov v čase, keď sa menia pravidlá globálneho poriadku. Budeme naďalej sledovať štrukturálne trendy – energetickú transformáciu, technologickú disrupciu, demografické zmeny, geopolitické preskupovanie a aktívne vytvárať produkty, ktoré klientom umožnia na týchto trendoch participovať,“ zhodnotil generálny riaditeľ J&T Banky Štěpán Ašer.

