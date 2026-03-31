Malo tu byť 80 nových obchodov či McDonald’s. V lacnom nákupnom raji Slovákov roky chátra nedokončený projekt

Keď sa na severnom a východnom Slovensku povie názov poľského mesta Nowy Targ, pre mnohých ide o synonymum lacného nakupovania. Tamojšie trhy sú totiž mimoriadne populárne už celé desaťročia a mnohí Slováci sem chodia pravidelne dodnes. Čo však väčšina z nich zrejme nevie, je to, že popri rušnej tržnici ticho chátra azda najambicióznejší projekt v regióne.
Reč je o nákupnom centre s názvom Color Park, ktoré malo zásadným spôsobom rozšíriť možnosti nákupnej turistiky, a to ako pre domácich, tak aj pre turistov. Projekt však v počiatočnej fáze realizácie zamrzol a z miesta, ktoré malo každodenne poňať stovky a stovky zákazníkov, je dnes stále iba skelet.
80 obchodov, kino či McDonald’s
Ako z dostupných informácií a verejných zdrojov vyplýva, počiatky projektu v Nowom Targu môžeme badať zhruba medzi rokmi 2013 – 2015. Stála za ním spoločnosť Nowotarska na čele so Zbigniewom Głowackim a pôvodné plány počítali s desiatkami obchodov, reštauráciami či kinom s celkovou rozlohou okolo 27-tisíc metrov štvorcových. Marketingovo sa projekt prezentoval ako transformácia regiónu – nielen ako obchodné centrum, ale aj ako impulz pre ekonomiku.
Na oficiálnej facebookovej stránke sú stále dostupné vizualizácie, ktoré zdobia tie najznámejšie značky. Nechýba na nich McDonald’s, Pepco, CCC, Smyk, Reserved, H&M či OBI. V októbri 2018 sa dokonca kompetentní pochválili s tým, že už 95 % obchodných priestorov sa im podarilo predbežne prenajať.
Realizácia sa začala okolo roku 2017 a s dokončením sa počítalo okolo roku 2019. Podľa portálu TVP Krakow sa výstavba nového nákupného centra natiahla a následne bola v roku 2019 pre problémy s financovaním zastavená. Odvtedy je pri frekventovanej ceste na juh od mesta iba železobetónový skelet, ktorý čaká na svoj osud.
Neúspešné dražby a nespokojný developer
Pozadie okolo financovania je stále predmetom rôznych diskusií a rozdielny pohľad naň majú ako developer, tak aj úrady. Magazín Investmap píše, že majiteľ si od jednej z investičných skupín požičal zhruba 13,5 milióna zlotých. Problém nastal vtedy, keď banky odmietli poskytnúť finančné prostriedky na dokončenie projektu a požičané peniaze tak developer nedokázal v stanovenej lehote vrátiť.
Celá situácia napokon vyústila do toho, že bol na spoločnosť v roku 2023 vyhlásený konkurz, informoval portál Money.pl. Toto rozhodnutie následne potvrdil aj druhostupňový súd. Naopak, majiteľ firmy Nowotarska Głowacki hovorí o porušení poľského a európskeho práva. Jeho sťažnosti boli v Poľsku už niekoľkokrát zamietnuté.
Nákupný areál Color Park sa tak už objavil aj v držbách, no zatiaľ nového investora nenašiel. Iba pred pár dňami prebehol ďalší pokus s vyvolávacou sumou 56,79 milióna zlotých, opäť neúspešne.
Potenciálnych záujemcov môže do istej miery odradiť práve fakt, že niekdajší majiteľ je stále v sporoch o budúcnosť projektu Color Park aktívny. Niekoľko dní pred marcovou aukciou Zbigniew Głowacki oznámil, že podá žalobu proti akémukoľvek kupujúcemu nedokončeného nákupného centra Color Park a bude pokračovať v ďalších občianskoprávnych súdnych sporoch.
Právni zástupcovia a orgány zase avizujú, že konkurzný predaj zaručuje kupujúcemu, že nehnuteľnosť bude na neho prevedená bez existujúcich tiarch a súdny dohľad nad transakciou chráni kupujúceho pred nárokmi veriteľov skrachovanej spoločnosti.
