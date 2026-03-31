Malo tu byť 80 nových obchodov či McDonald’s. V lacnom nákupnom raji Slovákov roky chátra nedokončený projekt

Foto: Facebook (Color Park Nowy Targ)/reprofoto Google Maps

Jakub Baláž
Do vychýrenej lokality chodia za výhodnými nákupmi celé generácie Slovákov. Ak by všetko išlo podľa plánu, nakupovať mohli aj vo veľkom shopping centre – to stále na dokončenie čaká a ako sa zdá, sága ešte nekončí.

Keď sa na severnom a východnom Slovensku povie názov poľského mesta Nowy Targ, pre mnohých ide o synonymum lacného nakupovania. Tamojšie trhy sú totiž mimoriadne populárne už celé desaťročia a mnohí Slováci sem chodia pravidelne dodnes. Čo však väčšina z nich zrejme nevie, je to, že popri rušnej tržnici ticho chátra azda najambicióznejší projekt v regióne.

Reč je o nákupnom centre s názvom Color Park, ktoré malo zásadným spôsobom rozšíriť možnosti nákupnej turistiky, a to ako pre domácich, tak aj pre turistov. Projekt však v počiatočnej fáze realizácie zamrzol a z miesta, ktoré malo každodenne poňať stovky a stovky zákazníkov, je dnes stále iba skelet.

80 obchodov, kino či McDonald’s

Ako z dostupných informácií a verejných zdrojov vyplýva, počiatky projektu v Nowom Targu môžeme badať zhruba medzi rokmi 2013 – 2015. Stála za ním spoločnosť Nowotarska na čele so Zbigniewom Głowackim a pôvodné plány počítali s desiatkami obchodov, reštauráciami či kinom s celkovou rozlohou okolo 27-tisíc metrov štvorcových. Marketingovo sa projekt prezentoval ako transformácia regiónu – nielen ako obchodné centrum, ale aj ako impulz pre ekonomiku.

Na oficiálnej facebookovej stránke sú stále dostupné vizualizácie, ktoré zdobia tie najznámejšie značky. Nechýba na nich McDonald’s, Pepco, CCC, Smyk, Reserved, H&M či OBI. V októbri 2018 sa dokonca kompetentní pochválili s tým, že už 95 % obchodných priestorov sa im podarilo predbežne prenajať.

Vizualizácia projektu. Foto: Facebook (Color Park Nowy Targ)

Realizácia sa začala okolo roku 2017 a s dokončením sa počítalo okolo roku 2019. Podľa portálu TVP Krakow sa výstavba nového nákupného centra natiahla a následne bola v roku 2019 pre problémy s financovaním zastavená. Odvtedy je pri frekventovanej ceste na juh od mesta iba železobetónový skelet, ktorý čaká na svoj osud.

Neúspešné dražby a nespokojný developer

Pozadie okolo financovania je stále predmetom rôznych diskusií a rozdielny pohľad naň majú ako developer, tak aj úrady. Magazín Investmap píše, že majiteľ si od jednej z investičných skupín požičal zhruba 13,5 milióna zlotých. Problém nastal vtedy, keď banky odmietli poskytnúť finančné prostriedky na dokončenie projektu a požičané peniaze tak developer nedokázal v stanovenej lehote vrátiť.

Celá situácia napokon vyústila do toho, že bol na spoločnosť v roku 2023 vyhlásený konkurz, informoval portál Money.pl. Toto rozhodnutie následne potvrdil aj druhostupňový súd. Naopak, majiteľ firmy Nowotarska Głowacki hovorí o porušení poľského a európskeho práva. Jeho sťažnosti boli v Poľsku už niekoľkokrát zamietnuté.

Nákupný areál Color Park sa tak už objavil aj v držbách, no zatiaľ nového investora nenašiel. Iba pred pár dňami prebehol ďalší pokus s vyvolávacou sumou 56,79 milióna zlotých, opäť neúspešne.

Vo štvrtok 26. marca rada veriteľov znížila vyvolávaciu cenu o takmer 17 miliónov zlotých – na 40 miliónov zlotých. Táto suma predstavuje menej ako polovicu pôvodnej ceny, ktorá bola určená na 85 miliónov zlotých. Uvidíme, či pôjde o dostatočne lákavú sumu na to, aby sa našiel investor, ktorý dodá projektu druhý dych. Na jeho dokončenie totiž nečakajú iba domáci, ale aj turisti.
Areál Color Park dnes. Reprofoto: Google Maps

Potenciálnych záujemcov môže do istej miery odradiť práve fakt, že niekdajší majiteľ je stále v sporoch o budúcnosť projektu Color Park aktívny. Niekoľko dní pred marcovou aukciou Zbigniew Głowacki oznámil, že podá žalobu proti akémukoľvek kupujúcemu nedokončeného nákupného centra Color Park a bude pokračovať v ďalších občianskoprávnych súdnych sporoch.

Právni zástupcovia a orgány zase avizujú, že konkurzný predaj zaručuje kupujúcemu, že nehnuteľnosť bude na neho prevedená bez existujúcich tiarch a súdny dohľad nad transakciou chráni kupujúceho pred nárokmi veriteľov skrachovanej spoločnosti.

Odporúčané články
Prirovnávajú ho k Schindlerovi: Prekabátil nacistov a zachránil desaťtisíce Židov pred plynovou komorou
Prirovnávajú ho k Schindlerovi: Prekabátil nacistov a zachránil desaťtisíce Židov pred plynovou komorou
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Najhorší deň v histórii letectva: Smrť až 583 ľudí zapríčinila séria náhod a jedného veľmi zlého rozhodnutia
Najhorší deň v histórii letectva: Smrť až 583 ľudí zapríčinila séria náhod a jedného veľmi zlého rozhodnutia
Nana a Nikola dali výpoveď a odišli na cesty: Život nás mesačne vyjde aj na 250 € na hlavu
Slováci a Česi v zahraničí
Nana a Nikola dali výpoveď a odišli na cesty: Život nás mesačne vyjde aj na 250 € na hlavu
Kristína a Juraj žijú na Islande, život je tu podľa nich drahý. Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože
Kristína a Juraj žijú na Islande, život je tu podľa nich drahý. Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože
Jedlo a vodu som si nemohla kúpiť. Letela som 12 hodín nízkonákladovkou, len za 264 eur ste v Ázii
Lacné letenky
Jedlo a vodu som si nemohla kúpiť. Letela som 12 hodín nízkonákladovkou, len za 264 eur ste v Ázii
Politológ Duleba v 1 na 1: Dramatické ruské ovplyvňovanie volieb, ktoré vidíme v Maďarsku, očakávame aj na Slovensku
1 na 1
Politológ Duleba v 1 na 1: Dramatické ruské ovplyvňovanie volieb, ktoré vidíme v Maďarsku, očakávame aj na Slovensku
Prepáčte, nevedeli sme, že je „neviditeľné“. Ako Srbi zostrelili americké lietadlo F-117 so stealth technológiou
Prepáčte, nevedeli sme, že je „neviditeľné“. Ako Srbi zostrelili americké lietadlo F-117 so stealth technológiou
Už o pár dní si skontrolujte schránku, príde vám šek. Pravidlá pri energopomoci sa zmenia, pozrite si prehľad
Už o pár dní si skontrolujte schránku, príde vám šek. Pravidlá pri energopomoci sa zmenia, pozrite si prehľad
Spáchal jeden z najväčších finančných podvodov v dejinách: Peniaze mu posielal „skoro každý“, nakradol 65 miliárd
Spáchal jeden z najväčších finančných podvodov v dejinách: Peniaze mu posielal „skoro každý“, nakradol 65 miliárd
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Na nože
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik

