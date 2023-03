Prepáčte, nevedeli sme, že je „neviditeľné“. Ako Srbi zostrelili americké lietadlo F-117 so stealth technológiou

Nestabilná situácia na Balkáne viedla v 90. rokoch k viacerým krvavým konfliktom. Jeden z najpamätnejších sa odohral v roku 1999, keď spojenecké vojská NATO bombardovali územie Srbska. Srbom sa počas náletov podarilo zostreliť dve lietadlá, pričom pri jednom z nich sa dá hovoriť o unikáte, ktorý sa už nikdy nezopakoval.

V článku sa dozviete: prečo začala vojna v Kosove;

čím bolo lietadlo F-117 výnimočné;

ako sa Srbom podarilo jedinečné zostrelenie;

kde urobili chybu Američania.

Vojna v Kosove

Koncom 90. rokov sa ešte v bývalej Juhoslovanskej zväzovej republike (JZR) prezidenta Slobodana Miloševiča rozhorel etnický konflikt. Ako uvádza Britannica, Kosovo bolo pre Srbov historicky posvätné územie a odmietali tak demografickú kontrolu kosovských Albáncov nad daným územím. Z pôvodne nenásilnej kosovskej politiky vznikla v roku 1996 Kosovská oslobodzovacia armáda (UCK), ktorá mala organziovať stupňujúce sa útoky na srbskú políciu či politikov.

Proti separatistom v Kosove tvrdo zakročili juhoslovanské ozbrojené sily, a tiež rôzne polovojenské militantné skupiny. Ako píšu Hospodárske noviny, Priština dodnes obviňuje Srbov z genocídy. Tú napokon potvrdilo aj medzinárodné vyšetrovanie, ktoré hovorí o vyvražďovaní civilistov a detí. Ani po zásahoch OSN a rôznych výzvach sa situácia neupokojila, čo viedlo k zásadnému rozhodnutiu o bombardovaní.

Portál teraz.sk na základe správy od TASR uviedol, že takéto rozhodnutie padlo prvý raz v histórii bez súhlasu Bezpečnostnej rady OSN. Príkaz na začatie vojenskej akcie proti suverénnemu štátu vydal 23. marca 1999 americkému generálovi Wesleymu Clarkovi vtedajší generálny tajomník NATO Javier Solana. „Cieľom NATO je priniesť do Kosova mier a NATO bude v úsilí o dosiahnutie tohto cieľa pokračovať,“ povedal Solana tesne pred začiatkom operácie.

Nasadili aj „neviditeľné“ lietadlo

Ako píše portál The Aviaton Geek Club, do bojov bolo Američanmi nasadené aj lietadlo s názvom Lockheed F-117A Nighthawk. Tento typ lietadla využíval špeciálnu technológiu „stealth“, ktorá mu umožnila byť prakticky neviditeľným tak, že kládla dôraz na zamedzenie detekcie radarom či infračervenými a inými prostriedkami. Army Web vo svojom článku uvádza, že od roku 1983, kedy bol bombardér zavedený do prevádzky, nebol ani raz zostrelený. Teda, až do osudného dňa – 27. marca 1999.

Neviditeľné lietadlo pilotoval skúsený Darrel „Dale“ Zelko, ktorý bol veteránom operácie Púštna búrka, počas ktorej absolvoval s F-117 39 ostrých štartov, píše magazín Dotyk. Práve kombinácia skúseností s technologicky vyspelým a moderným strojom bola dôvodom, prečo Zelko vzlietol aj napriek skutočnostiam, že bolo zlé počasie a podporné lietadlá nemohli vyštartovať. Jeho cieľom bol zničenie ruských integrovaných systémov protivzdušnej obrany.

Pilot, rovnako ako jeho nadriadení, nemal ani tušenia, že Srbi vďaka odpočúvaniu a dešifrovaniu rádiovej komunikácie presne vedeli, kedy ho majú očakávať. O to väčšie bolo prekvapenie, keď sa zrazu okolo lietadla prehnala prvá raketa, ktorá ho síce minula, no druhá už vybuchla blízko cieľa. Zelko sa s ťažkosťami katapultoval a pristál pri západosrbskom meste Ruma, neďaleko štvorprúdovej diaľnice.