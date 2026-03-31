Veľkej kultúrnej mobilizácie sa v Bratislave malo zúčastniť 14-tisíc ľudí. Pozrite, ako vyzerala

Foto: SITA/AP

Zuzana Veslíková
TASR
Kultúra nie je ľuďom na Slovensku ľahostajná. Preto vyšli do ulíc.

V Bratislave sa v utorok podvečer konal protestný pochod kultúrnej obce s názvom „Veľká kultúrna mobilizácia! Takú ešte nehrali“. Začal sa na Námestí slobody. Organizátori z platformy Otvorená kultúra nazývajú aktuálny stav rezortu krízou. Kritizujú, že ministerstvo kultúry už dva a pol roka nerobí to, čo má.

„Namiesto podporovania kultúry umlčiava nepohodlné hlasy, hromadne prepúšťa ľudí a berie organizáciám a projektom aj posledné peniaze,“ uviedla platforma k pochodu. Ohrozuje tak podľa nej všetkých pracovníkov v kultúre, od osvetľovačiek, šatniarov, technikov až po spisovateľky, hercov či produkčné.

Kultúru prišli podporiť tisíce ľudí

V priebehu pochodu zverejnila na Instagrame informáciu, že sa podujatia zúčastnilo 14-tisíc ľudí.

Organizátori tvrdia, že všetko, čo má rezort kultúry chrániť, chátra. Spochybňujú tiež účelnosť používania financií určených na kultúru. Poukázali na úlohu kultúry v spoločnosti, ktorá podľa nich pomenúva konflikty, spochybňuje moc a kladie otázky.

