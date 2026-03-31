Začínal v garáži a spieval pre opilcov: Peter Cmorik o začiatkoch v hudbe a o tvrdej ceste k úspechu

Kým mnohí fanúšikovia dnes poznajú jeho piesne naspamäť, sledujú ho v televízii či si s radosťou zaspievajú jeho hity v aute, cesta k tomu nebola jednoduchá ani priamočiara. Úspech zvyčajne nepríde zo dňa na deň a príbehy umelcov, ktorí to dotiahli až na výslnie, často skrývajú roky driny, sklamania, neistoty a nekonečných skúšok.
Podobné prežil Peter Cmorik, spevák, ktorého hudba sprevádza Slovensko už dve dekády. Jeho kariéra však nezačala ováciami na veľkých pódiách či výhrou v známej speváckej šou SuperStar. Fanúšikom to príde tak, že sa ani nemusel poriadne snažiť a hneď sa zaradil medzi veľkých umelcov. Opak je však pravdou, ako priznal spevák pre Evitu.
Nie vždy boli diváci z jeho vystúpení nadšení
Spočiatku by nikto nepovedal, že sa z obyčajného chalana z Veľkého Krtíša stane veľká hviezda. Dnes je to už 20 rokov, čo sa venuje hudbe, píše texty, spieva a vystupuje. Dvadsaťročnicu oslávil ako inak – hudbou a v deň svojich narodenín, ktoré mal 22. marca, odohral s kapelou veľký koncert, kde vystúpila aj jeho manželka Daniela Lovlin.
Ako priznal Peter, keď spolu vystupujú, vraj vždy urobí nejakú chybu. “Neviem sa pri nej sústrediť na seba. A ona nič, je neomylná, profíčka. Môžem sa na ňu spoľahnúť zo všetkých stránok,” uviedol spevák, ktorý zažil lepšie koncerty, ale i tie horšie. “Raz sme boli na jednej firemnej akcii a v podstate bolo jedno, či hráme alebo nie. Ale to sa stane raz za 10 rokov,” zasmial sa spevák, ktorý má za sebou taktiež jeden trapas na javisku.
Talentovaný muzikant si doteraz pamätá na to, ako ho prijali iní ostrieľaní hudobníci. “Boli dva názory. Jedni sa tešili z nového speváka, ale niektorí sa doslova báli fenoménu SuperStar. Súťažiaci vtedy dosť vystupovali na firemných akciách a priestor zahltili slávou z televízie. „Starí“ muzikanti hovorili, že si to treba vydrieť a vypracovať sa,” priznal.
