Spáchal jeden z najväčších finančných podvodov v dejinách: Peniaze mu posielal „skoro každý“, nakradol 65 miliárd

Vo svete financií sa snažili preraziť mnohí – či už legálnym alebo nelegálnym spôsobom. Bernie Madoff sa do dejín zapísal ako človek, ktorý stál za jedným z najväčších a najdlhšie trvajúcich finančných podvodov. Ako sa mu to podarilo a o koľko peňazí ľudí pripravil?
Prvé peniaze zarobil ako plavčík a inštaloval zavlažovače
Ako sa dozvedáme z webu Britannica, Bernard Lawrence „Bernie“ Madoff bol americký správca investícií v hedžových fondoch a bývalý predseda burzy NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations). Bernieho otec bol kedysi inštalatérom, no neskôr sa spolu s manželkou Sylviou dostal do sveta financií.
Ťažila ich totiž chudoba a hľadali z nej cestu von. Ich podnikanie ale nebolo úspešné. Bernie spočiatku o finančný svet príliš záujem nejavil, píše web Biography. Študoval politické vedy a chvíľu sa venoval aj právu, no dlho pri ňom nevydržal. Privyrábal si ako plavčík, neskôr inštaloval zavlažovače.
Potom si ale v roku 1960 od svokrovcov požičal 50 000 dolárov (sám si našetril 5 000 dolárov) a spolu s manželkou Ruth založil investičnú firmu Bernard L. Madoff Investment Securities, LLC. Na rozdiel od rodičovského finančného biznisu, tomu Bernieho sa čoskoro začalo dariť. Po nejakom čase mal už na konte úctyhodný zoznam investorov. Medzi jeho klientov neskôr patrili aj ľudia so zvučnými menami, napríklad Steven Spielberg, Kevin Bacon či Kyra Sedgwick.
Sľuboval stabilné výnosy
Madoffova spoločnosť sa preslávila údajne spoľahlivými ročnými výnosmi vo výške 10 percent a viac a koncom 80. rokov sprostredkovávala viac ako 5 percent objemu obchodov na newyorskej burze s cennými papiermi. Najväčší úspech sa podľa webu Investopedia dostavil po tom, ako Bernie so svojím bratom (okrem brata s ním neskôr pracovali aj jeho deti) začal budovať elektronické systémy – podľa vtedajších Madoffových vyjadrení, niečo ako vtedajšiu umelú inteligenciu.
Stal sa priekopníkom v oblasti elektronického obchodovania. Poskytovalo to totiž prehľad o dianí na trhu. Koncom 80. rokov sa napokon Madoff tak vyšvihol, že ročne zarábal už 100 miliónov dolárov. Stala sa z neho legenda vo svete peňazí.
V článku sa po odomknutí dozvieš
- ako sa na Madoffov podvod prišlo;
- ako prišli jeho synovia o život;
- aké škody Madoff napáchal;
- prečo prípad neskončil ani po jeho smrti;
- prečo súd zvolil mimoriadny trest.
Po odomknutí tiež získaš
- Články bez reklám
- Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- Exkluzívne benefity
Nahlásiť chybu v článku