Politológ Duleba v 1 na 1: Dramatické ruské ovplyvňovanie volieb, ktoré vidíme v Maďarsku, očakávame aj na Slovensku

Slovenský premiér Robert Fico tvrdí, že nemá dôvod komentovať rusko-maďarské snahy o ovplyvňovanie slovenských parlamentných volieb v roku 2020. Tvrdí, že vtedy prakticky politicky neexistoval. Zabudol však dodať, že bol vtedy predsedom strany Smer-SD, za ktorú u ruského ministra zahraničných vecí Lavrova orodoval maďarský minister zahraničia Szijjártó. Ten aktuálne čelí škandálu aj na pôde EÚ, z ktorej rokovaní mal ruskému ministrovi vynášať informácie, tzv. minúta po minúte.
Politológ, Alexander Duleba sa vyjadril, že toto bolo zo strany Maďarska prekročenie červenej čiary. Očakáva odobratie Maďarsku práva hlasovať v Rade EÚ.
Karolína Piliarová sa so svojím hosťom rozprávala aj o tom, ako môžu ruskí operatívci pomôcť Viktorovi Orbánovi vyhrať parlamentné voľby, či aký vplyv na vojnu bude mať opätovné víťazstvo maďarského premiéra Orbána.
Politológ Duleba očakáva dramatické voľby. To, čo vidíme aktuálne v Maďarsku, môžeme podľa Dulebu očakávať budúci rok na Slovensku. V rozhovore diskutovali aj o vývoji vojny na Ukrajine a na Blízkom východe a o tom, ako aktivity Donalda Trumpa a jeho rozpútanie vojny v Iráne pomohli finančne Rusku.
