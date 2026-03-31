Na Slovensku spustili superpočítač: Ide o významný míľnik, vrazili doň milióny

Foto: TASR – František Iván

Zuzana Veslíková
TASR
Na čo bude slúžiť?

Superpočítač Perun bol spustený do ostrej prevádzky. Ide o významný míľnik v rozširovaní digitálnej infraštruktúry Slovenska, ktorý umožní univerzitám, výskumným inštitúciám aj firmám prístup k najmodernejšej vysokovýkonnej výpočtovej technológii pre výskum a inovácie. Okrem zvyčajných aplikácií je nový systém zvlášť vhodný pre vývoj a testovanie modelov a nástrojov umelej inteligencie. TASR o tom informoval hovorca Slovenskej akadémie vied (SAV) Jozef Bednár.

Projekt bol financovaný z prostriedkov EÚ. V rámci projektu bolo pre Technickú univerzitu v Košiciach alokovaných 20,9 milióna eur a pre Slovenskú akadémiu vied 36,3 milióna, čo predstavuje kľúčový krok v posilňovaní národných kapacít v oblasti vysokovýkonného počítania (HPC).

„Nová infraštruktúra pozostáva z dvoch výpočtových systémov, ktoré spoločne dosahujú výpočtový výkon presahujúci 24 petaFLOPs a sú zároveň vysoko energeticky efektívne. Perun nadväzuje na existujúci HPC systém Devana, ktorý bol doteraz hlavným pilierom výpočtovej infraštruktúry na Slovensku,“ doplnil hovorca.

Projekt bol v súčasnosti úspešne ukončený a superpočítač je spustený do ostrej prevádzky. Slávnostné uvedenie superpočítača Perun do prevádzky sa podľa Bednára uskutoční v apríli tohto roka.

Foto: TASR – František Iván

Využitie na všestranné účely

Podotkol, že superpočítač Perun bude slúžiť širokému spektru používateľov z najrôznejších oblastí výskumu – od materiálových vied, vývoja liečiv a klimatológie až po simulácie v chémii a multifyzikálne modelovanie. Jeho architektúra podporuje aj spracovanie rozsiahlych dát a trénovanie veľkých modelov umelej inteligencie. Výpočtové kapacity budú podľa hovorcu dostupné prostredníctvom otvorených výziev pre výskumné projekty a tiež v rámci zmluvnej spolupráce pre súkromné podniky.

Ako priblížil, realizácia projektu zahŕňala nielen dodávku samotného systému a modulárneho dátového centra, ale aj komplexnú prípravu miesta inštalácie. Súčasťou prípravy bolo podľa Bednára aj komplexné nastavenie prevádzky, integrácia systémov a príprava používateľského prostredia.

Superpočítač Perun zohráva tiež úlohu v širšom európskom HPC kontexte. Predstavuje národný vstupný bod do európskych iniciatív a podporuje implementáciu programov, ako sú EuroHPC AI Factory Antenna a EuroCC 3.

„Prostredníctvom týchto aktivít prispieva k posilňovaniu kapacít Európy v oblasti vysokovýkonného počítania a umelej inteligencie, zlepšuje prístup k pokročilým výpočtovým zdrojom a podporuje cezhraničnú spoluprácu,“ dodal Bednár.

