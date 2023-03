Prirovnávajú ho k Schindlerovi: Tento muž prekabátil nacistov a zachránil desaťtisíce Židov pred plynovou komorou

Druhá svetová vojna okrem svojej krutosti a nehumánnosti takpovediac vyprodukovala aj niekoľko hrdinov, ktorí sa svojimi obdivuhodnými činmi zapísali do dejín veľkými písmenami. Medzi takéto osobnosti bezpochyby patrí aj Carl Lutz, ktorého činnosť zachránila životy desaťtisícom židovských obyvateľov Maďarska.

V článku sa dozviete: ako mu kariéra diplomata pomohla pri jednaní s nacistami;

ako vyzerala jeho činnosť v Budapešti;

prečo ho Adolf Eichmann chcel dať zlikvidovať;

ako sa k jeho činnosti postavila rodná krajina.

Diplomat sa vracia zo zámoria

Ako uvádza oficiálny web venovaný odvážnemu diplomatovi, Carl sa narodil vo Švajčiarku do prísne katolíckej rodiny. Svoju budúcnosť v domovine nevidel a ako mladík emigroval do USA, kde sa v rámci letnej brigády zamestnal na švajčiarskom veľvyslanectve vo Washingtone. Urobil tak po tom, čo absolvoval niekoľko kurzov s cirkevným zameraním, no sám vycítil, že práca kňaza nebude to, čo chce robiť.

Práve počas brigády na veľvyslanectve bol inšpirovaný k tomu, aby týmto smerom zameral aj svoje ďalšie štúdium. Lutz sa napokon stal diplomatom a nasledujúce roky strávil na rôznych švajčiarskych konzulátoch v USA. Portál History píše, že zásadný zlom v jeho kariére prichádza v momente, keď bol v roku 1935 presunutý na švajčiarsky konzulát do Palestíny. Po vypuknutí vojny v roku 1939 Nemci požiadali Švajčiarsko, aby hájilo ich diplomatické záujmy. Podľa Chosen People sa v tomto bode podarilo Lutzovi vyjednať prepustenie nemeckých väzňov, čím si zabezpečil vysokú mienku u nacistických Nemcov.

Situácia v Maďarsku sa zhoršuje, Lutz začína s pomocou

Carl Lutz sa do Budapešti presunul v roku 1942 a jeho úlohou bolo zastupovanie krajín, ktoré kvôli kolaborácii s nacistami prerušili diplomatické styky s Maďarskom, uvádza House of Switzerland. Niekoľko mesiacov predtým sa Maďarsko, vedené regentom Miklósom Horthym, stalo členom Osi a spolupracovalo tak s nacistickým Nemeckom. Portál History píše, že aj keď Horthy odmietol deportácie Židov do vyhladzovacích táborov, toto obyvateľstvo trpelo.

Cez 100 000 maďarských Židov muselo pracovať v hrozných podmienkach na bojovom fronte a okrem toho proti nim maďarská armáda páchala pogromy. Lutzovi sa kruté zaobchádzanie nepáčilo a rozhodol sa proti tomu bojovať, no nie zbraňami. Web venovaný Carlovi Lutzovi uvádza, že diplomat využil takzvané Biele knihy upravené Britmi (pomohli 75 000 Židom emigrovať do Palestíny) na to, aby mohlo z krajiny odísť do Palestíny okolo 10 000 Židov.

Údajne sa pod týmto číslom skrývali predovšetkým deti, ktorým švajčiarsky úradník zrejme zachránil život. Urobiť tak mohol preto, že zastupoval aj Britov a motiváciou iste bola aj jeho predošlá činnosť v Palestíne. Začiatkom roku 1944 sa však situácia v Maďarsku radikálne zhoršuje a začína sa najväčšia diplomatická záchranná operácia druhej svetovej vojny.