Dnes sa môže na oblohe objaviť polárna žiara. Je šanca, že nebeské divadlo začne už o malú chvíľu

Na nočnej oblohe sa v najbližších hodinách opäť črtá šanca spozorovať polárnu žiaru. Nadšenie astronómov aj verejnosti však tlmí niekoľko neistých faktorov, ktoré môžu výsledný efekt výrazne ovplyvniť.
Nebeské divadlo môže začať už o malú chvíľu
Ako píše iMeteo, všetko sa začalo včera skoro ráno, keď na Slnku došlo k silnej erupcii v aktívnej oblasti označenej číslom 4405. Išlo o výron vysokej intenzity, ktorý trval relatívne dlho, čo zvyšovalo pravdepodobnosť, že do vesmíru bude uvoľnené väčšie množstvo nabitých častíc.
Krátko nato sa potvrdilo, že erupcia sprevádzala aj tzv. výron koronálnej hmoty. Tento oblak plazmy sa pohybuje rýchlosťou približne 2 000 kilometrov za sekundu a smeruje do medziplanetárneho priestoru. Hoci nie je nasmerovaný priamo na Zem, jeho veľký rozsah znamená, že by sa nás mohla dotknúť aspoň jeho okrajová časť.
Práve táto skutočnosť je kľúčová. Okraj výronu sa pohybuje pomalšie než jeho jadro, preto sa očakáva, že k jeho vplyvu na Zem dôjde s určitým oneskorením. Odborníci preto pozorne sledujú údaje zo satelitov, ktoré pomáhajú spresniť vývoj situácie.
Do hry však vstupuje aj ďalší faktor – koronálna diera v blízkosti miesta erupcie. Ide o oblasť, cez ktorú uniká rýchly slnečný vietor, ktorý môže narušiť štruktúru prichádzajúceho oblaku plazmy. Výsledkom môže byť slabší alebo menej stabilný geomagnetický efekt.
Ak by sa však podmienky vyvinuli priaznivo, najlepšia šanca na pozorovanie oblohy nastane po zotmení, približne od 20.00 h, čo je už o malú chvíľu. Viditeľnosť polárnej žiary však bude závisieť najmä od aktuálnej intenzity slnečného vetra a odozvy magnetického poľa Zeme.
Otázne zostáva aj to, či bude geomagnetická búrka dostatočne silná na to, aby bol tento úkaz viditeľný aj zo Slovenska. V takom prípade by boli výhodnejšie najmä severnejšie oblasti Európy.
Najväčšou prekážkou však môže byť počasie
Predpovede totiž hovoria o prevažne oblačnej až zamračenej noci, pričom na severe sa očakávajú zrážky a vo vyšších polohách aj sneženie. Lepšie podmienky by sa mohli objaviť najmä na západe krajiny, kde sa oblačnosť môže postupne zmenšovať.
Zostáva teda len sledovať vývoj a dúfať, že sa príroda postará o pôsobivé divadlo aj napriek nepriaznivým okolnostiam.
