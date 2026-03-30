Veľká novinka v živote Patrika Hermana: Po 15 rokoch ukončil jednu etapu a priznal nečakanú vec

Foto: Instagram.com/patrik_herman_stvr

Jana Petrejová
Prechádza si veľkou zmenou.

Život prináša momenty, keď je potrebné zastaviť sa, zhodnotiť doterajšiu cestu a rozhodnúť sa, kam ďalej. Platí to nielen pre bežných ľudí, ale aj pre známe osobnosti, ktorých kariéra býva často pod drobnohľadom verejnosti.

Patrik Herman, dlhoročný moderátor, novinár a človek, ktorý sa výrazne zapísal do povedomia divákov svojím citlivým prístupom k spoločenským témam, sa ocitol na takomto životnom rázcestí. Po rokoch aktívnej práce, počas ktorých ovplyvnil nielen televízne prostredie, ale aj mladú generáciu študentov, prichádza s rozhodnutím, ktoré mnohých prekvapí, ako informoval v rozhovore pre Topky.

Nový impulz v živote

Sympatický moderátor, ktorého si mnohí pamätajú hlavne z relácie Lampáreň, uzatvára významnú etapu svojho života a zároveň naznačuje, že jeho ďalšie kroky povedú novým smerom. A hoci sa zdalo, že sa to deje kvôli jeho zdraviu, keďže bol videný v poliklinike, uviedol to na pravú mieru.

„Asi je príjemnejšie chodiť do zdravotníckeho zariadenia nie ako pacient, skôr ako návšteva,“ pousmial sa Patrik Herman a doplnil, že spolu so svojimi kolegami štartuje veľké turné pacientskeho združenia Nie rakovine. „Dnes sme sem prišli s obrovskou maketou hrubého čreva,“ pokračoval moderátor, ktorý nabáda ľudí na absolvovanie kolonoskopie, ak je to nevyhnutné a na základe vlastných skúseností šíri osvetu o prevencii rakoviny a o tom, že sa nemusia báť tohto vyšetrenia.

Dlhšie obdobie pôsobil v Markíze a následne prešiel do verejnoprávnej televízie. Zdá sa však, že dal prednosť pokoju s minimom stresu a tomu, čo ho najviac baví. S tým súvisí jedna veľká zmena, ktorú učinil. “Žijem si novú etapu svojho života. Našiel som si svoju náplň pracovnú aj mimopracovnú,” objasnil.

Koniec jednej kapitoly

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac