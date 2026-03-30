Veľká novinka v živote Patrika Hermana: Po 15 rokoch ukončil jednu etapu a priznal nečakanú vec

Život prináša momenty, keď je potrebné zastaviť sa, zhodnotiť doterajšiu cestu a rozhodnúť sa, kam ďalej. Platí to nielen pre bežných ľudí, ale aj pre známe osobnosti, ktorých kariéra býva často pod drobnohľadom verejnosti.
Patrik Herman, dlhoročný moderátor, novinár a človek, ktorý sa výrazne zapísal do povedomia divákov svojím citlivým prístupom k spoločenským témam, sa ocitol na takomto životnom rázcestí. Po rokoch aktívnej práce, počas ktorých ovplyvnil nielen televízne prostredie, ale aj mladú generáciu študentov, prichádza s rozhodnutím, ktoré mnohých prekvapí, ako informoval v rozhovore pre Topky.
Nový impulz v živote
Sympatický moderátor, ktorého si mnohí pamätajú hlavne z relácie Lampáreň, uzatvára významnú etapu svojho života a zároveň naznačuje, že jeho ďalšie kroky povedú novým smerom. A hoci sa zdalo, že sa to deje kvôli jeho zdraviu, keďže bol videný v poliklinike, uviedol to na pravú mieru.
„Asi je príjemnejšie chodiť do zdravotníckeho zariadenia nie ako pacient, skôr ako návšteva,“ pousmial sa Patrik Herman a doplnil, že spolu so svojimi kolegami štartuje veľké turné pacientskeho združenia Nie rakovine. „Dnes sme sem prišli s obrovskou maketou hrubého čreva,“ pokračoval moderátor, ktorý nabáda ľudí na absolvovanie kolonoskopie, ak je to nevyhnutné a na základe vlastných skúseností šíri osvetu o prevencii rakoviny a o tom, že sa nemusia báť tohto vyšetrenia.
Dlhšie obdobie pôsobil v Markíze a následne prešiel do verejnoprávnej televízie. Zdá sa však, že dal prednosť pokoju s minimom stresu a tomu, čo ho najviac baví. S tým súvisí jedna veľká zmena, ktorú učinil. “Žijem si novú etapu svojho života. Našiel som si svoju náplň pracovnú aj mimopracovnú,” objasnil.
