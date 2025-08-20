Čakajú ich ťažké časy. Otec Adely Vinczeovej dúfa, že sa s Viktorom vyhnú vážnemu napätiu pre jednu vec

Foto: Profimedia, Instagram.com/viktorvincze

Jana Petrejová
Bude to pre nich zrejme výzva.

Spisovateľ by pokojne mohol byť inšpiráciou pre mnohé páry. Má totiž jeden z najstabilnejších vzťahov spomedzi známych osobností, pričom so svojou ženou je už neuveriteľných 56 rokov. Rady od neho môžu byť dozaista cenné, čo potvrdil aj tentokrát, keď prezradil bližšie podrobnosti o fungovaní jeho manželstva. Je jasné, po kom zdedila jeho dcéra a známa moderátorka dar reči. 

Udržať si vzťah v dnešnej dobe plnej neobmedzených možností a slobody je o dosť ťažšie, než tomu bolo kedysi. Našťastie, láska ešte úplne nevymrela a nájdu sa dvojice, medzi ktorými to iskrí aj po dlhých rokoch. Jozef Banáš by bol skvelým mentorom, jeho rady a pohľad na vzťahy dostanú určite každého. Ako píše Šarm, otec Adely Vinczeovej pozná tajomstvo, vďaka ktorému to stále medzi ním a jeho ženou „ladí“.

Foto: Profimedia

Nikdy nemali veľkú krízu

Podľa jeho slov patrí do generácie, v ktorej sa rodili tzv. opravárky. Tak spisovateľ nazval ženy, no oprávnene. „Za našich mladých čias sa všetky veci opravovali – pokazil sa spotrebič či prederavil sveter? Všetko sa dalo opraviť. A ženy takto opravovali aj manželstvo, boli tmelom,“ vysvetlil Jozef Banáš a upozornil na dnešné časy, keď pokazené veci jednoducho vyhodíme. „Ani manželstvá sa často nepokúšame resuscitovať, keď je zle,“ dodal.

So svojou manželkou sa vie dohodnúť takmer na čomkoľvek. A to tiež v prípade, ak spočiatku chce každý niečo iné. „Moja žena je geniálna v tom, že navodí a podá situáciu tak, aby vyzerala, že to ja som sa tak rozhodol, že je to moje riešenie. Ale v podstate je každému jasné, že je to podľa nej. Ja to akceptujem. Čiže vyjde mi v ústrety, pritom je to tak, ako chce ona,“ prezradil.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Viktor Vincze (@viktorvincze)

Ako ďalej priznal, nikdy nemali veľkú krízu, čelili len obdobiam zvýšeného napätia. A tie vznikali predovšetkým vtedy, keď bol dlhšie preč z domu. „Krátko po svadbe, keď som začínal v diplomacii, som tri roky dochádzal z Prahy do Bratislavy. A to nie je pre manželstvo dobré, keď sú mladí tak dlho od seba. Vo vyššom veku to, myslím, už tak neprekáža,“ skonštatoval a spomenul tiež svoje dcéry, vrátane Adely.

Ide o vzorovú manželskú dvojicu

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádhernéNavštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádherné
Ľudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahneĽudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahne
Influenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšieInfluenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšie
10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich
Ivanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefungujeIvanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje
Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €
Navštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádržiNavštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádrži
Makety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnesMakety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnes
Panamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstvaPanamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstva
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekonáWoodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Pivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problémPivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problém
Bola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár HamšíkBola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár Hamšík

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac