Čakajú ich ťažké časy. Otec Adely Vinczeovej dúfa, že sa s Viktorom vyhnú vážnemu napätiu pre jednu vec

Spisovateľ by pokojne mohol byť inšpiráciou pre mnohé páry. Má totiž jeden z najstabilnejších vzťahov spomedzi známych osobností, pričom so svojou ženou je už neuveriteľných 56 rokov. Rady od neho môžu byť dozaista cenné, čo potvrdil aj tentokrát, keď prezradil bližšie podrobnosti o fungovaní jeho manželstva. Je jasné, po kom zdedila jeho dcéra a známa moderátorka dar reči.
Udržať si vzťah v dnešnej dobe plnej neobmedzených možností a slobody je o dosť ťažšie, než tomu bolo kedysi. Našťastie, láska ešte úplne nevymrela a nájdu sa dvojice, medzi ktorými to iskrí aj po dlhých rokoch. Jozef Banáš by bol skvelým mentorom, jeho rady a pohľad na vzťahy dostanú určite každého. Ako píše Šarm, otec Adely Vinczeovej pozná tajomstvo, vďaka ktorému to stále medzi ním a jeho ženou „ladí“.
Nikdy nemali veľkú krízu
Podľa jeho slov patrí do generácie, v ktorej sa rodili tzv. opravárky. Tak spisovateľ nazval ženy, no oprávnene. „Za našich mladých čias sa všetky veci opravovali – pokazil sa spotrebič či prederavil sveter? Všetko sa dalo opraviť. A ženy takto opravovali aj manželstvo, boli tmelom,“ vysvetlil Jozef Banáš a upozornil na dnešné časy, keď pokazené veci jednoducho vyhodíme. „Ani manželstvá sa často nepokúšame resuscitovať, keď je zle,“ dodal.
So svojou manželkou sa vie dohodnúť takmer na čomkoľvek. A to tiež v prípade, ak spočiatku chce každý niečo iné. „Moja žena je geniálna v tom, že navodí a podá situáciu tak, aby vyzerala, že to ja som sa tak rozhodol, že je to moje riešenie. Ale v podstate je každému jasné, že je to podľa nej. Ja to akceptujem. Čiže vyjde mi v ústrety, pritom je to tak, ako chce ona,“ prezradil.
Ako ďalej priznal, nikdy nemali veľkú krízu, čelili len obdobiam zvýšeného napätia. A tie vznikali predovšetkým vtedy, keď bol dlhšie preč z domu. „Krátko po svadbe, keď som začínal v diplomacii, som tri roky dochádzal z Prahy do Bratislavy. A to nie je pre manželstvo dobré, keď sú mladí tak dlho od seba. Vo vyššom veku to, myslím, už tak neprekáža,“ skonštatoval a spomenul tiež svoje dcéry, vrátane Adely.
